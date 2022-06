„Du bist immer schön“: Jana Ina Zarrella zeigt sich ungeschminkt im Netz - Fans begeistert

Von: Alica Plate

Jana Ina Zarrella zeigt sich ungeschminkt auf Instagram © Screenshot/Instagram/janainazarrella

Jana Ina Zarrella sieht nicht nur geschminkt wunderschön aus, sondern kann sich auch ohne Make-up sehen lassen. Genau das stellte sie erst kürzlich unter Beweis. Auf Instagram veröffentlichte die Frau von Schlagerstar Giovanni Zarrella ein Video aus der Maske, auf dem sie komplett ungeschminkt ist - Fans begeistert.

Köln - Jana Ina Zarrella (45) ist nicht nur die Frau von Schlagerstar Giovanni Zarrella und Mutter von zwei Kindern, sondern auch in verschiedenen TV-Shows immer wiederzusehen. Zudem nimmt sie ihre Fans auf Instagram mit - dabei zeigte sie sich kürzlich komplett ungeschminkt in der Maske am Set. Ein Video, das auf vollste Begeisterung ihrer Fans trifft.

Jana Ina Zarrella steht immer wieder als Moderatorin vor der Kamera

Fünf Staffeln lang stand Jana Ina Zarrella für die TV-Show „Love Island“ als Moderatorin vor der Kamera. Im März 2021 verkündete sie dann, nicht mehr länger Teil des Formats zu sein - für viele Fans ein herber Verlust. Doch die Frau von Schlagerstar Giovanni Zarrella ist seitdem immer wieder in anderen Shows zu sehen.

Dafür wird sie in der Maske immer schön hergerichtet. Doch das ganze Make-up hat die hübsche Moderatorin gar nicht nötig, wie sie nun unter Beweis stellt. Auf Instagram veröffentlicht sie ein Video und zeigt sich dabei komplett ungeschminkt - Fans sind begeistert.

„Du bist immer schön“: Jana Ina Zarrella zeigt sich ungeschminkt im Netz - Fans begeistert

„Seid ihr Team #makeup oder #nomakeup? So sah es heute bei mir vorher / nachher aus“, kommentiert sie das Video auf der Social-Media-Plattform. Darauf zu sehen: Jana Ina, die erst ungeschminkt in der Maske sitzt und sich anschließend mit einem professionellen Make-up zeigt. Doch laut der Meinung etlicher Fans könnte die 45-Jährige auch einfach ungeschminkt vor die Kamera treten.

„Du bist IMMER wunderschön und das richtige Make-up unterstreicht dies nur“, kommentiert ein Fan das Video der Moderatorin. „Beides schaut toll aus, du strahlst immer von innen und außen“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Definitiv KEIN Schminken. Natur PUR“.

Doch die Moderatorin steht nicht nur immer wieder vor der Kamera, sondern kümmert sich auch liebevoll um ihre Kids - dabei verzweifelte Jana Ina Zarrella kürzlich an den Mathehausaufgaben ihres Kindes - „Das ist Horror“, so die 45-Jährige. Verwendete Quellen: Instagram.com/janainazarrella