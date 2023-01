„Zu Tode gehungert“: Jana Urkraft Pallaske packt im Dschungelcamp über ihre Magersucht aus

An Tag 7 im Dschungelcamp liegen bei einigen die Nerven bereits blank. Eine Diskussion über Öl führt bei Jana „Urkraft“ Pallaske zu Stress und Tränen.

Körperlich schwierige Challenges, mangelnde Privatsphäre und Ekelprüfungen: Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es so einige Faktoren, die an den Nerven der prominenten Teilnehmer zehren. Und leider gehört es auch zum Format, dass die Kandidaten öfter Hunger leiden müssen. Das hat bei Jana Urkraft Pallaske (43) offenbar einen wunden Punkt berührt. Wie ihre Mitstreiter im Dschungelcamp kämpft auch sie um den Titel der Dschungelkönigin sowie das Preisgeld von 100.000 Euro. Und auch sie wird in der stressigen Situation des Camps scheinbar zunehmend emotional.

So erzählte sie in der 7. Folge ihrem Gegenüber Papis Loveday (43), dass sie in jungen Jahren an Magersucht gelitten habe. Das Thema wurde durch eine Diskussion über Speiseöl angestoßen. Von dem begehrten Lebensmittel haben die Dschungelbewohner nämlich nur wenig zur Verfügung. Model Papis Loveday fand, nur der Chefkoch solle das Öl fürs Kochen benutzen dürfen. Daraufhin wendete die Schauspielerin ein, dass sie und Tessa Bergmeier (33) wegen ihrer vegetarischen bzw. veganen Ernährung ihrem Essen ebenfalls etwas Öl hinzufügen dürfen sollten.

Als Jana den angeblichen Ölverschwender Papis dann kurz beiseitenahm, um die Meinungsverschiedenheit zu klären, rollten bei ihr auf einmal die Tränen. „Lass es mich dir ganz kurz erklären. Ich bin mit 19 fast an Magersucht gestorben“, erklärte sie Papis. Sie wolle mit einem Ölverzicht ihren Körper nicht wieder in die Richtung der gefährlichen Essstörung triggern. Dafür hatte Papis vollstes Verständnis und nahm sie tröstend in den Arm.

Im „Dschungeltelefon“-Kommentar berichtete Jana später: „Ich hab mich halt mit 18, 19 einmal schon fast zu Tode gehungert. Ich habs eben damals selbst erkannt und wollte da raus.“ Sie habe glücklicherweise erkannt, auf welch dunklem Pfad sie sich befand und realisiert: „Ich will leben!“ Dass sie sich um Dschungel nicht so gut wie gewohnt um ihren Körper kümmern kann, sei schwer für sie. Deswegen habe sie so empfindlich auf die Öl-Streitigkeit reagiert.