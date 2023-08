Hamburger Star-DJ Kai Schwarz heiratet Bachelor-Babe Janika Jäcke – peinlicher Fehler überschattet Hochzeit

Von: Sebastian Peters

Der Hamburger Star-DJ Kai Schwarz (53, „My Love Is Your Love“) hat in Jesteburg seine Freundin Janika Jäcke (34, „Bachelor in Paradise“) geheiratet. © Lenthe-Medien/Wessling

Der Hamburger Star-DJ Kai Schwarz (53, „My Love Is Your Love“) hat in Jesteburg seine Freundin Janika Jäcke (34, „Bachelor in Paradise“) geheiratet.

Hamburg – Es war ein perfekter Start in den Hochzeitstag für Hamburgs Star-DJ Kai Schwarz und seine Freundin Janika Jäcke. Am Freitagmittag gaben sich beide in einer romantischen Zeremonie im Klostergarten der Kunststätte Bossard bei Jesteburg das Ja-Wort.

Hochzeit in Weiß: Hamburgs Star-DJ Kai Schwarz gibt seiner Janika das Ja-Wort: Feier im Kunststätte Bossard

Die standesamtliche Trauung begann um 13 Uhr, und trotz des medialen Interesses gelang es dem Paar, die Zeremonie fern von den Augen der Paparazzi zu halten. Gäste beschrieben die Feier als eine harmonische Mischung aus moderner Popmusik und Geigenspiel, während das Brautpaar vor einer begeisterten Menge ihre Gelübde austauschten.

Nach der Zeremonie stiegen die Neuvermählten gegen 15:30 Uhr in eine weiße Mercedes-Limousine mit getönten Scheiben und fuhren zu einer Feier im Gastwerk in Bahrenfeld. Dort, inmitten von etwa 150 Gästen – viele davon aus dem Prominentenkreis –, setzte das Paar die Festlichkeiten fort.

Janika Jäcke und DJ Kai Schwarz beim Weinfest Vive Le Vin im neuen Quartier Stadthöfe in der Innenstadt von Hamburg am 30.6.2023 (Archivfoto) © IMAGO/Stephan Wallocha

Die Stimmung war ausgelassen, als auf der Terrasse der Küchenfreunde die mehrstöckige Hochzeitstorte präsentiert und unter dem begeisterten Jubel der Gäste angeschnitten wurde. Auch die kulinarische Seite des Abends kam nicht zu kurz. Die Gäste genossen ein gesundes Menü, das mit Fingerfood wie Carpaccio und ofenfrischem Brot begann, gefolgt von einer Auswahl an Salaten und einem Hauptgang mit BBQ.

Kleiner Fehler bei Traumhochzeit: Schreibfehler im Namen der Braut sorgt für Gesprächsstoff

Doch nicht alles verlief an diesem besonderen Tag reibungslos. Für einen kleinen Aufreger sorgte die Gastwerk-Location. Auf mehreren Tafeln begrüßte das Team des Gastwerkes das Brautpaar mit „Herzlich Willkommen Yanika & Kai“. Ein peinlicher Tippfehler, denn der richtige Name der Braut ist „Janika“ mit einem „J“. Dieser kleine Patzer war Gesprächsthema unter den Gästen.

Trotz des kleinen Fauxpas war es insgesamt ein unvergesslicher Tag für das Paar, bei dem ihnen, wenn auch unfreiwillig, doch noch ein Schnappschuss durch die Paparazzi gelang, als sie die Hochzeitstorte anschnitten.