GZSZ-Star Janina Uhse ist zum ersten Mal Mama geworden: „Und dann kamst du, kleiner Herzensbrecher“

Janina Uhse ist Mama geworden © Instagram/Janina Uhse

Schauspielerin Janina Uhse durfte ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen. Die süßen Neuigkeiten gab sie mit einem Instagram-Post bekannt.

Das Baby ist da! Janina Uhse (32) schwebt im sieben Mama-Himmel. Wie die frühere GZSZ-Schauspielerin auf Instagram verrät, hat sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Auf ihrem Account veröffentlichte die frisch gebackene Mutter ein Foto, auf dem sie mit den Fingern zärtlich die kleine Hand ihres Neugeborenen umfasst. Daneben veröffentlichte Janina eine süße Botschaft. „Und dann kamst du, kleiner Herzensbrecher. Herrlich, wie du nun seit einer Woche Tag und Nacht miteinander verschmelzen lässt und so alles andere gerade nebensächlich wird“, schrieb sie.

Daraus wird schnell ersichtlich: Janinas Leben steht seit der Geburt ihres Babys völlig Kopf. Details zum Geschlecht oder Namen ihres kleinen Lieblings gab die Food-Bloggerin nicht bekannt. Der Ausdruck „Herzensbrecher“ deutet aber darauf hin, dass sie einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen durfte. Vater des Kindes ist der Journalist Tim Gutke (45), mit dem Janina seit Oktober 2019 verheiratet ist.

Janina Uhse: Diese GZSZ-Stars gratulierten zur Geburt

Unter dem Baby-Post fanden sich schnell zahlreiche Glückwunschnachrichten ein. Insbesondere Janinas ehemalige GZSZ-Kollegen freuten sich über ihr Mama-Glück. So kommentierte etwa Susan Sideropoulos (41): „Von Herzen eine Riesen-Umarmung, freue mich so sehr mit euch.“ Und Raúl Richter (35) schrieb: „Oh mein Gott, Janina das freut mich so sehr für euch. Herzlichen Glückwunsch!“ Mehrere Herzchen und „Von Herzen alles Gute“ gab es von Ulrike Frank (53). Auch Felix von Jascheroff (39), Sila Sahin-Radlinger (36) und Iris Mareike Steen (30) gratulierten dem Paar.

Ihre Schwangerschaft hatte Janina Uhse im März mit einer ernsten Instagram-Botschaft öffentlich gemacht. Mit Hinblick auf den Ukraine-Krieg erklärte Janina: „Wenn ich all die Nachrichten sehe, fühle ich Weltschmerz – und das in einer Zeit, in der meine Hormone eh schon Achterbahn fahren.“ Ein neues Leben bedeute aber eben auch neue Hoffnung. „Die Welt wird und muss sich weiterdrehen und kann nur so eine Chance auf Heilung haben“, schrieb die Seriendarstellerin. „Sich vergraben und dem Schicksal ergeben, so hat man der Dunkelheit nichts entgegenzusetzen.“