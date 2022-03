Janina Uhse bekommt ein Baby: Diese Promis gratulieren dem Ex-GZSZ-Star

Janina Uhses Baby-News sorgt für Begeisterung bei den Promis. © IMAGO/Future Image

Bei Instagram postete Schauspielerin Janina Uhse ein Bild von sich mit riesiger Babykugel und sorgte damit für Begeisterung bei zahlreichen prominenten Kollegen.

Charlottenburg – Fast zehn Jahre lang war Janina Uhse in der RTL*-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Jasmin Flemming zu sehen. Nach ihrem Ausstieg 2017 übernahm sie Hauptrollen in Filmen wie „Der Vorname“, „Betonrausch“ oder „Berlin, Berlin – Der Film“. Nun hat Uhse völlig überraschend ihre Schwangerschaft bei Instagram offiziell gemacht. Zahlreiche Weggefährten freuen sich mit der Ex-GZSZ-Darstellerin.

24hamburg.de* verrrät Ihnen, welche Stars und Sternchen die Nachricht von Janina Uhses Schwangerschaft zum Ausrasten brachte.

Seit 2019 ist Janina Uhse mit dem Journalisten Tim Gutke verheiratet, nun erwartet das Paar sein erstes Kind. In die große Freude über ihre Schwangerschaft mischt sich bei Uhse jedoch angesichts des aktuellen Krieges in der Ukraine auch Angst vor der Zukunft, wie sie bei Instagram gesteht. „Wenn ich all die Nachrichten sehe, fühle ich Weltschmerz – und das in einer Zeit, in der meine Hormone eh schon Achterbahn fahren", so der Ex-GZSZ-Star bei Social Media.