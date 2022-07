Durch Abnehmspritzen: Jasmin Herren hat 9 Kilo abgenommen

Jasmin Herren hat dank Abnehmspritzen bereits 9 Kilo verloren © Instagram: jasminherren78

Schnell und effektiv abnehmen – und das ganz ohne Sport? Schlagerstar Jasmin Herren zeigt, wie sie das tatsächlich geschafft hat.

Jasmin Herren (43) lässt die Kilos purzeln! Die Witwe von Ballermann-Star Willi Herren (45, †2021) blickt nach dem Tod ihres Ehemanns wieder nach vorne und widmet sich neuen Projekten. Auf Instagram lässt die Schlagersängerin die Fans an ihrer aktuellen Abnehm-Mission teilhaben: Demnach hat sie bereits neun Kilo verloren. Allerdings setzt Jasmin dabei nicht etwa auf bewährte Methoden wie eine gesunde Ernährung und Sport. Auch gängige Diäten wie etwa eine Stoffwechselkur oder Intervallfasten stecken nicht hinter Jasmins Schlank-Geheimnis. Wie hat sie es also geschafft, so schnell abzunehmen?

In ihrer Story erzählt Jasmin Herren ganz offen, dass sie im Moment eine sogenannte Lifestyle-Kur macht. Ein Beauty-Doc aus Düsseldorf injiziert der Reality-TV-Darstellerin Spritzen, die das Hungergefühl unterdrücken. „Ich habe jetzt insgesamt vier Spritzen gehabt und drei Wochen Pause gemacht“, berichtet Jasmin ihrer rund 200.000 Follower großen Instagram-Community. Auch wenn diese Methode etwas fragwürdig erscheint, steht für die Ex-Dschungelcamperin im Vordergrund, sich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen. Das sei ihr dank der Spritzen bereits gelungen.

Jasmin Herren über die Nebenwirkungen ihrer Lifestyle-Kur

Abgeschlossen ist die Kur übrigens noch nicht: Nun will Jasmin die zweite Phase ihres Abnehm-Marathons starten. Doch wie sieht es eigentlich mit den Nebenwirkungen aus? Wie die Musikerin offenbart, sei ihr zu Beginn übel gewesen. Mit der Zeit habe sich ihr Körper aber an die Spritzen gewöhnt.

In ihrer Instagram-Story ließ Jasmin auch ihre Ärztin Dr. Selma Uygun zu Wort kommen, die sich laut ihrer Website auf Holistische Körperästhetik spezialisiert hat. Die Medizinerin erklärte Jasmins Followern, was es bei der kosmetischen Prozedur zu beachten gilt: „Es kann jeder machen. Wir brauchen Blutwerte. Ein großes Blutbild. Und es ist ganz wichtig, dass die Schilddrüsenwerte sowie die Leberwerte bestimmt werden.“ Bei aller Liebe zur Schönheit steht also immer die Gesundheit an erster Stelle.