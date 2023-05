Jasmin Herren will die Nummer 1 am Ballermann werden

Sie ist zurück! Jasmin Herren tritt wieder am Ballermann auf. Der Reality-TV-Star will an seinen früheren Erfolg als Sängerin anknüpfen.

Mallorca – Jasmin Herren (44) will hoch hinaus! Die Party-Sängerin hat keine leichten Jahre hinter sich. Am 20. April 2021 starb ihr Ehemann Willi Herren im Alter von nur 45 Jahren. Seitdem plagen die Reality-TV-Darstellerin finanzielle Sorgen. Nicht nur hat Jasmin Schulden beim Staat, weil sie und Willi damals Corona-Hilfen erhielten. Wegen Morddrohungen und Erpressungen schaltete sie zudem einen Anwalt ein und musste einen Großteil ihres Geldes für Gerichtskosten ausgeben.

Nun scheint Jasmin aber wieder frischen Mut gesammelt zu haben. Im RTL-Interview kündigt sie ihr großes Ballermann-Comeback nach über 20 Jahren an. „Ich will das wieder schaffen, ich will mein altes Leben zurück“, verrät die Entertainerin. Bereits im zarten Alter von 23 Jahren trat sie damals auf Mallorca auf. Umso emotionaler ist es für sie, ihr Leben wieder der Bühne zu widmen. „Ich hab’s einfach genossen, ich hatte teilweise Pipi in den Augen“, schwärmt sie über ihren ersten absolvierten Auftritt nach langer Pause.

Jasmin Herren strotzt vor Ehrgeiz

Mit ihrem neuen Song „Wir trinken wieder“ will die ehemalige „Das Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin hoch hinaus. „Ich sag’s ganz klar, wie es ist: Ich will hier die Nummer eins werden!“, erklärt sie selbstbewusst. Von ihrem Erfolg ist niemand überzeugter als Jasmin selbst: „Mit meinem Team werde ich es schaffen.“

Dass ihr Ballermann-Comeback auch aus finanziellen Gründen stattfindet, leugnet die Sängerin nicht. „Definitiv geht es darum, Geld zu verdienen“, räumt sie ein. Gleichzeitig scherzt Jasmin: „Das Problem ist, ich bin noch nicht prominent genug für ‚Let’s Dance‘, bin aber zu prominent, um normal arbeiten zu gehen.“

Nicht nur beruflich, sondern auch privat geht es bei der Ex-Dschungelcamperin endlich wieder bergauf: Seit kurzem ist sie wieder vergeben. „Es gibt tatsächlich wieder jemand Neues in meinem Leben. Ich bin sehr überrascht und glücklich, weil er alles richtig macht, was man richtig machen kann“, plaudert Jasmin über ihren unbekannten Herzensmann aus. Verwendete Quellen: RTL