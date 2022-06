„Gott gibt mir mein altes Leben zurück“: Jasmin Herren feiert eigenes Ballorca-Comeback

Jasmin Herren will wieder voll durchstarten © Imago

Rückkehr zu ihrem alten Leben: Jasmin Herren freut sich auf ihren kommenden Ballermann-Auftritt. Die Vorfreude des Stars auf ihr Comeback ist riesig.

Mallorca –Nach schwerem Schicksalsschlag: Jasmin Herren (43) freut sich nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren im April 2021 riesig darüber, schon bald ihr Mallorca-Comeback feiern zu können. Der Star hat sich nach der Zeit der Trauer wieder zurück ins Leben gekämpft und steht kurz vor ihrer Rückkehr als Ballermann-Sängerin.



In einem Interview mit RTL sprach die Prominente jetzt darüber, dass sie nach Monaten der Trauerzeit endlich wieder Lebensfreude verspüren würde. Die Schönheit verkündete begeistert, dass sie ihr bevorstehendes Ballermann-Comeback, bei dem sie am 6. Juli im Oberbayern auftreten wird, kaum glauben könne.

Sie erzählte begeistert: „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darüber freue. Der liebe Gott gibt mir gerade mein altes Leben zurück.” Bei ihrem Aufritt wird es sich um eine ganz besondere Performance handeln, da sie in der Oberbayern-Diskothek auftreten wird, wo sie ihren verstorbenen Mann kennenlernte. „Da habe ich Willi kennengelernt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich ihm damals in die Arme gelaufen bin”, erinnerte sich die Künstlerin an ihr erstes Treffen.

Jasmin Herren feiert ihr Mallorca-Comeback

Die Sängerin fügte hinzu, dass sie sich schon euphorisch auf ihre Oberbayern-Performance freuen würde und versprach, dass sie ihren Fans bei dem Konzert „pures Entertainment“ bieten würde. „Ich brenne schon richtig auf den Auftritt“, enthüllte der Star voller Vorfreude. Und auch einige Details über ihre Ballermann-Show gab die Musikerin bereits preis, indem sie verriet: „Ich trete als Sängerin auf, werde meine eigenen Titel, aber auch Songs anderer Künstler performen.“