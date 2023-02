Anwaltskosten und Rückzahlungen: Jasmin Herren steht kurz vor der Pleite

TV-Star Jasmin Herren hat mit Geldproblemen zu kämpfen. © Markus van Offern (mvo) via www.imago-images.de

TV-Star Jasmin Herren hat mit Geldproblemen zu kämpfen. Mit ihren Einnahmen schaffe es die Sängerin kaum, finanziell über die Runden zu kommen.

Dieses Jahr beginnt alles andere als gut für Jasmin Herren (44). Die Witwe von Ballermann-Star Willi Herren (45, †2021) steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. In ihrem Kölner Zuhause stapeln sich die Rechnungen, die alle irgendwie bezahlt werden müssen. „An manchen Tagen weiß ich nicht mehr, wie ich klarkommen soll“, enthüllt die Party-Sängerin im Interview mit der Bild-Zeitung.

Rund 17.000 Euro soll Jasmin dem Staat zurückzahlen, nachdem sie und ihr Mann Willi damals Corona-Hilfen bekommen haben. Weil die Reality-TV-Darstellerin zu der Zeit aber Einnahmen von einer TV-Produktion erhielt, darf sie das Geld nicht behalten. Alles, was sie derzeit mit Instagram-Werbung und Auftritten verdient, fließt zurück an die Regierung. Umso bescheidener lebt die Influencerin inzwischen. „Ich leiste mir vieles nichts mehr, gehe nicht mehr ins Fitnessstudio, teure Restaurants und spare bei Lebensmitteln. Ich schalte einen Gang zurück“, berichtet Jasmin Herren ganz offen.

Jasmin Herren kann kaum ihre Miete bezahlen

Doch die Schulden beim Staat sind nicht Jasmin Herrens einziges Problem. „Mein ganzes Geld geht für Anwaltskosten drauf. Ich zahle bis heute unsere Altlasten ab. Dadurch habe ich Probleme, meine Miete zu bezahlen“, offenbart sie. Erst im vergangenen Jahr schaltete die Sängerin einen Anwalt ein, nachdem in der Wohnung ihres verstorbenen Mannes eingebrochen wurde. Außerdem wehrt sie sich mit juristischer Hilfe gegen angebliche Morddrohungen, Erpressungen und Körperverletzung.

„Ich habe viel Geld für Anwälte ausgegeben und wild mit den Armen in der Gegend rumgerudert“, erzählt Jasmin. Auch in Sachen Liebe läuft es bei der Ex-Dschungelcamperin alles andere als rund. „Außerdem brauchte ich Zeit, um mich von meiner toxischen Liebe zu erholen. Diese Energie wende ich jetzt dafür auf, mich auf die Kette zu kriegen“, fügt sie hinzu.

Insolvenz will die Ballermann-Berühmtheit trotzdem nicht anmelden. Stattdessen schmiedet sie eifrig Karrierepläne. „Im August startet meine Ausbildung als Eventmanagerin. Ich möchte mich breiter aufstellen“, kündigt Jasmin an. Außerdem wolle sie dieses Jahr neue Musik herausbringen und sei für weitere Auftritte in TV-Shows offen.