Willi Herren vor zwei Jahren gestorben: Nun datet Jasmin Herren wieder einen Mann

Überaschende Neuigkeiten von Jasmin Herren: Die Witwe von Entertainer Willi Herren hat sich auf eine neue Romanze eingelassen und genießt diese in vollen Zügen. (Fotomontage) © IMAGO/Revierfoto & Instagram/Jasmin Herren

Überaschende Neuigkeiten von Jasmin Herren: Die Witwe von Entertainer Willi Herren hat sich auf eine neue Romanze eingelassen und genießt diese in vollen Zügen.

Sie ist wieder vergeben! Im Leben von Jasmin Herren (44) gibt es einen neuen Mann. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns Willi Herren (45, †2021) hat sich die Ballermann-Sängerin neu verliebt. „Ich date seit einem Monat wieder einen Mann“, gab sie überraschend im Interview mit der Bild-Zeitung bekannt. Wer der Glückliche ist, verriet die Reality-TV-Darstellerin allerdings nicht. Wie sie selbst arbeite er in der Musikbranche.

Einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich wird es wohl so schnell nicht geben. „Aktuell möchte ich noch nicht, dass er mit mir in die Öffentlichkeit tritt, weil wir noch nicht in einer festen Beziehung sind“, erklärte die Schlagersängerin. Trotz Schmetterlinge im Bauch stellt Jasmin ihre Karriere an erste Stelle: „Er muss mein Leben in der Öffentlichkeit akzeptieren, denn meine neue Musik geht aktuell vor.“

Obwohl die Kölnerin die neue Romanze langsam angeht, genießt sie es in vollen Zügen, verwöhnt zu werden. „Ich habe sogar eine Kleinigkeit zum 1. Mai bekommen. Auf unseren Dates gehen wir schön essen“, schwärmte sie. Und weiter: „Bisher tut er mir sehr gut. Er macht alles richtig.“ Am besten gefalle Jasmin ihrem Neuen ungeschminkt.

Jasmin Herren will ihr Leben „langfristig mit einem Mann teilen“

Bisher sei es allerdings bei Dates geblieben. Ihr Schwarm habe auch Jasmins „Willi“-Tattoo auf der Brust noch nicht gesehen, weil die beiden noch nicht intim wurden. „Ich habe seit zwei Jahren keinen Partner gehabt und gehe schon mein Leben lang sehr sparsam mit mir um“, erklärte die Ex-Dschungelcamperin. Trotzdem steht für sie fest: „Ich möchte mein Leben sehr gern fest und langfristig mit einem Mann teilen.“

Mit dem Entertainer und Schauspieler Willi Herren war Jasmin seit 2018 verheiratet. 2019 nahmen die beiden bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil und trennten sich kurze Zeit später. Obwohl das Paar wieder zueinander fand, währte sein Liebesglück nicht lange. Anfang März 2021 gaben die Herrens ihre endgültige Trennung bekannt. Am 20. April 2021 wurde der Party-Schlagersänger tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden.