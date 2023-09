Nach Trauer um Ex Willi: Deshalb ließ sich Jasmin Herren auf 21 Jahre jüngeren Mann ein

Teilen

TV-Star Jasmin Herren ist wieder verliebt – in einen 23-jährigen Studenten. Durch ihren neuen Freund sei sie so glücklich wie schon lange nicht mehr.

Köln – Die letzten Jahre waren nicht leicht für Jasmin Herren (44). Im April 2021 starb ihr Ehemann Willi Herren im Alter von nur 45 Jahren. Der Reality-Star wurde tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden, die Fassungslosigkeit war groß. Zu der Trauer um ihren verstorbenen Mann kamen für Jasmin Herren auch noch Geldsorgen dazu. Die Ballermann-Sängerin räumte ein, hohe Schulden zu haben, da sie unter anderem Anwaltskosten bezahlen müsse. Umso mehr freuten sich die Fans für die Ex-Dschungelcamperin, als sie im Mai verkündete, wieder verliebt zu sein.

Jasmin Herren schwärmt von ihrem neuen Freund Philipp Bender

Inzwischen ist auch bekannt, wer ihr Herz erobert hat: Die Rede ist von Student und Schlagersänger Philipp Bender (23). Das Paar lernte sich im April bei einem Event kennen, als Jasmin spontan für ihn als Tontechnikerin einsprang. Beim gemeinsamen Pizza-Essen funkte es dann.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Dass die beiden Musiker 21 Jahre trennen, stellt für sie kein Problem dar. In der Öffentlichkeit wird der Altersunterschied zwar kritisch gesehen – doch Jasmin und Philipp blenden die Hater einfach aus. „Dass sich das dann so ergeben hat, konnte man nicht planen, hat keiner geplant“, berichtet der Lehramtsstudent im Gespräch mit RTL. „Natürlich war das bei mir auch so, dass ich gedacht habe, okay der Altersunterschied, aber warum passt das jetzt so, warum sind wir auf einer Wellenlänge. Aber dann lässt man das einfach zu, wenn man offen ist – und das haben wir gemacht!“

Jasmin Herren und ihr Neuer: Das Paar lebt schon zusammen

Jasmin wiederum schwärmt, dass ihr der 23-jährige Halt und Sicherheit gebe. Nach der langen Trauerphase wolle sie einfach nur ihr Glück genießen. Philipp sei genau der Richtige für sie. „Jetzt habe ich mich einfach entschieden, jemanden – und das war für mich sehr wichtig: egal ob älter oder jünger – zu haben, der im Kopf noch dieses Fröhliche hat, der noch nicht so belastet ist von der Welt. Das klingt jetzt bescheuert, aber das ist so. Der vor allem Dingen keine Drogen nimmt“, erklärt die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin. Mittlerweile sind die Turteltauben sogar schon zusammengezogen.

TV-Star Jasmin Herren ist wieder verliebt – in einen 23-jährigen Studenten. Durch ihren neuen Freund sei sie so glücklich wie schon lange nicht mehr. (Fotomontage) © IMAGO / Revierfoto

Schon gewusst? Jasmin Herren war in erster Ehe mit einem anderen bekannten TV-Gesicht verheiratet. Bis heute steht er für „Goodbye Deutschland“ vor der Kamera. Verwendete Quellen: RTL