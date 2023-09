21 Jahre jünger und bald mit ihr im Trash-TV: Jasmin Herren zeigt erstmals ihren neuen Freund

Jasmin Herren ist wieder glücklich verliebt. Die Witwe von Willi Herren ist mit einem 21 Jahre jüngeren Schlagerkollegen liiert, mit dem sie demnächst in einer Reality-Show zu sehen ist.

Köln – Es ist offiziell! Der 23-jährige Philipp Bender ist der neue Mann an Jasmin Herrens Seite. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, Entertainer Willi Herren, präsentiert die 44-Jährige ihren neuen Partner. „Jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende“, sagt sie im Interview mit der „Bild“-Zeitung. „Ich blühe auf und bin ein neuer Mensch, seit er in meinem Leben ist. Wir lieben uns sehr.“

Bender ist Student, Vertretungslehrer und Schlagersänger. Gemeinsam veröffentlichten die beiden im Mai ihren Malle-Song „Wir trinken wieder“. Dass das Duo bereits seit Ende April liiert war, wusste die Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt nicht. „Anfangs war das für uns selbst erschreckend, auch wegen des Altersunterschieds“, erklärt Herren die Geheimhaltung. Sie habe ihrem neuen Freund erst die Möglichkeit geben wollen, „mein Leben kennenzulernen. Es ist natürlich nicht leicht, eine Beziehung mit mir zu führen, weil ich in der Öffentlichkeit stehe“.

Jasmin Herren über Philipp Bender: „Er ist sehr weit im Kopf“

Mittlerweile ist der Altersunterschied für die beiden kein Thema mehr, wie Herren weiter erzählt. „Philipp ist sehr weit im Kopf. Für uns sind wir beide 35.“ Den Sänger beschreibt sie als ruhigen, gelassenen und bedachten Charakter, der sie auf den Teppich zurückhole. „Er kommt damit klar, wenn ich impulsiv und temperamentvoll bin.“

Auch seine umsorgende Art schätzt Herren an ihrem neuen Partner: „Ich gehe duschen und die Küche ist sauber – daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Das ist für mich Neuland.“ Für sie beginne nun „ein wunderbarer neuer Lebensabschnitt mit Konto im Plus, neuem Partner und gemeinsamer Wohnung“.



Streit im Forsthaus?

Dass die beiden ein gutes Team sind, wollen sie laut „Bild“ in der Reality-Show „Forsthaus Rampensau Germany“ (Joyn) beweisen. Neun Promi-Paare werden im Winter in ein Forsthaus in Österreich einziehen. Das Konzept ähnelt dem RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ (RTL), an dem Jasmin Herren 2019 mit Willi Herren teilnahm.

Ob das Paar danach öfter im TV zu sehen ist, lässt die Sängerin offen. „Wenn Philipp nach der Show keine Lust mehr auf Öffentlichkeit hat, ist das in Ordnung. Wir haben uns noch nicht einmal gestritten. Vielleicht ist es ja im Forsthaus so weit.“



Jasmin und Willi Herren heirateten im Jahr 2018. Der Entertainer und Schauspieler wurde am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren in seiner Kölner Wohnung tot aufgefunden. Anfang Mai 2021 wurde er auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt.

Was kaum jemand weiß: Lange vor Willi war Jasmin Herren mit einem „Goodbye Deutschland“-Star verheiratet. Verwendete Quellen: Bild.de