Jasmin Shakeri: Kunstfreiheit ist ein Privileg

Deutscher Filmpreis

+ © Jason Harrell/dpa Schauspielerin Jasmin Shakeri wird die Verleihung des Deutschen Filmpreises moderieren. © Jason Harrell/dpa

Am Freitag wird der Deutsche Filmpreis verliehen. Vor der Verleihung hat Moderatorin Jasmin Shakeri über Kunstfreiheit gesprochen.

Berlin - Schauspielerin Jasmin Shakeri wird die Verleihung des Deutschen Filmpreises moderieren und hat vorab den Wert der Kunstfreiheit betont. „Ich denke, dass sich inzwischen jeder bewusst sein muss, dass wir ein Privileg haben, Kunst frei und unzensiert leben zu können, und ich würde das gerne auch in den Fokus rücken“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Als Musikerin und auch jetzt als Schauspielerin möchte ich die Kunst als einer der verbliebenen Bastionen der Menschlichkeit in Teilen auch in die Verantwortung ziehen“, sagte Shakeri. Sie verwies etwa auf die Lage in Ländern wie Iran, China und Russland, in denen Kulturschaffende diktatorischer Zensur ausgesetzt seien.

Der Deutsche Filmpreis wird am Freitagabend (19.00 Uhr) in Berlin verliehen. Das ZDF überträgt online und zeigt die Show später zeitversetzt im Fernsehen. Shakeri war etwa in der Serie „Deadlines“ und in der Komödie „Einfach mal was Schönes“ zu sehen und hat die Moderation des Abends übernommen.

Sehr wichtig sei ihr, die Leistung der Filmschaffenden zu honorieren und zu zeigen, wie begeistert man davon sei, sagte sie. „Und auf der anderen Seite ist mir wichtig, wirklich allen deutlich zu machen, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der Leute, in der Leute in der Politik oder in Chefredaktionen von Zeitungen gefühlt immer weniger darauf achten, welche Worte sie verwenden. Weniger achtsam mit Sprache umgehen, in Machtpositionen fahrlässig mit ihren Möglichkeiten und ihrem Einfluss umgehen.“ Die Konsequenzen ihrer Hetze müssten andere tragen. „Und dass Kunst vielleicht noch eine Möglichkeit bietet, um gegenzusteuern.“ dpa