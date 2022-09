Hochschwangere Jasmin „Blümchen“ Wagner zeigt Babybauch im knappen Bikini

Urlaub vor der Geburt

+ © Instagram/Jasmin Wagner Jasmin Wagner genießt kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes noch einmal die babyfreie Zeit. Auf Urlaubsfotos präsentiert sie sich im knappen Bikini. (Fotomontage) © Instagram/Jasmin Wagner

Jasmin Wagner genießt kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes noch einmal die babyfreie Zeit. Auf Urlaubsfotos präsentiert sie sich im knappen Bikini.

Unbekannt – Nicht mehr lange und Jasmin Wagner (42) wird zum ersten Mal Mutter. Doch bevor „Blümchen“ sich um Windeln, Fläschchen und Co. kümmert, will die hochschwangere Sängerin noch einmal einen babyfreien Urlaub genießen. Wo genau sie derzeit Sonne, Strand und Meer genießt, verrät Jasmin in den sozialen Netzwerken leider nicht. Doch ihren Urlaubsschnappschüssen zufolge scheint es sich die werdende Mutter richtig gut gehen zu lassen. Zuletzt präsentierte sich die „Herz and Herz“-Interpretin in einem knappen Bikini auf Instagram.

Auf dem Foto steht Jasmin Wagner auf einem Balken, der neben einer Hütte aufs Meer hinausragt. Zwischen den Hölzern sind Netze gespannt, doch die Neunziger-Ikone hält lieber Ausschau nach Meerestieren, als in der Hängematte zu entspannen. In einem hellen Bikini präsentiert Blümchen ihren wachsenden Babybauch, die Haare hat sie zu einem lockeren Knoten zusammen gebunden. Die letzten Monate der Schwangerschaft scheint Jasmin also in vollen Zügen zu genießen.

Jasmin „Blümchen“ Wagner verbringt die letzten Wochen vor der Geburt im Paradies

„Everything I want to sea…#aquaholic“, schreibt Jasmin Wagner unter ihren Instagram-Schnappschuss aus dem Paradies. Die Popsängerin scheint ihre Zeit gerne in wärmeren Gefilden und vor allen Dingen am Meer zu verbringen. Bereits auf einem früheren Bild aus dem Urlaub hatte „Blümchen“ davon geschrieben, wie sehr sie ihre Zeit am Wasser genieße. Auf Social Media postete sie ein Bild von einem Schnorcheltrip, auf dem sie ebenfalls stolz ihre Babykugel präsentiert.

„Ich hab so viele wunderschöne Fische gesehen, Schildkröten, Haie, Rochen, Krebse und Hummer… Ich kann es kaum erwarten die Welt mit meinem Kind zu entdecken“, schrieb Jasmin Wagner zu dem Unterwasser-Posting. Bald kann der TV-Star dann endlich erstmals gemeinsam mit seinem Baby in den Urlaub fahren!