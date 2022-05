Jazmin Grace Grimaldi zeigt verdächtigen Ring: Hat sich Fürst Alberts Tochter verlobt?

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Jazmin Grace Grimaldi und Ian Mellencamp sind seit Jahren ein Herz und eine Seele. Folgt nun die Hochzeit? (Symbolbild) © Kay Blake/Imago

Jazmin Grace Grimaldi heizt die Verlobungsgerüchte an. Darf Fürst Albert womöglich schon bald einen Schwiegersohn in der Familie begrüßen? Ein auffälliger Ring könnte ein erstes Indiz dafür sein.

New York City – Eine ganze Weile war es still um die uneheliche Tochter von Fürst Albert von Monaco (64). Jetzt sorgt Jazmin Grace Grimaldi allerdings für wilde Spekulationen um ihr Privatleben. Läuten für die 30-Jährige und ihren Langzeit-Freund Ian Mellencamp vielleicht sogar noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken?

24royal.de zeigt hier das neue Foto, mit dem Jazmin Grace Grimaldi aktuell Verlobungsgerüchte schürt.

Jazmin Grace Grimaldi trägt zwar den berühmten Nachnamen ihres Vaters und wurde vor Jahren von Fürst Albert als seine leibliche Tochter anerkannt, ihre Karriere läuft allerdings auch ohne royale Schützenhilfe ganz wunderbar. Die 30-Jährige hat sich auf Instagram eine treue Community aufgebaut, außerdem feierte sie als Schauspielerin Achtungserfolge in den USA. Unter anderem in der preisgekrönten Erfolgsserie „The Marvelous Mrs. Maisel“ war Jazmin bereits zu sehen. Privat läuft es bei ihr mindestens genauso gut wie beruflich. Seit rund sechs Jahren ist sie mit dem Musiker Ian Mellencamp liiert. Die beiden zeigen sich bei gemeinsamen Auftritten stets verliebt wie am ersten Tag.

Anfang des Jahres hatte Jazmin Grace Grimaldi mit einer Social-Media-Abstinenz Schlagzeilen gemacht. Die sonst so extrovertierte Blondine hatte auf einen Schlag all ihre Instagram-Postings gelöscht und eine „Digital-Detox-Pause“ angekündigt. Diese ist nun scheinbar offiziell beendet, denn Jazmin meldete sich kürzlich mit einem neuen Foto bei ihren Fans zurück. Den aufmerksamen Followern blieb ein auffälliges Schmuckstück an ihrem Ringfinger nicht verborgen. Wurde hier durch die Blume etwa eine Verlobung verkündet?