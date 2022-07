„Je dicker du wirst, desto mehr ziehst du dich aus“: Amira beklagt sich über Figur von Oliver Pocher

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira sind seit 2019 verheiratet © IMAGO/Gartner/Future Image

Je ehrlicher, desto besser? Amira und Oliver Pocher sind ein eingespieltes Team. Schon des Öfteren gab das Paar seine Meinung zu bestimmten Themen in der Öffentlichkeit kund. Nun geht es um die Figur des Comedians - Amira möchte da mal etwas loswerden.

Köln - Humor wird bei Amira und Oliver Pocher großgeschrieben. So ist es auch nicht unüblich, dass sich das Paar auch gerne mal öffentlich neckt und sich gegenseitig ein paar Sprüche zuwirft. Auch in ihrer neuen Podcast-Folge kennen sie kein Halten mehr - vor allem Amira Pocher.

„Je dicker du wirst, desto mehr ziehst du dich aus“: Amira Pocher beklagt sich über Figur von Oliver

In „Die Pochers!“, dem Podcast von Amira und Oliver Pocher, sprechen sie über die Figur des Comedians. Die 29-Jährige war in den vergangenen Tagen gemeinsam mit ihrem Ehemann, der Ex-Frau von Oliver Pocher und den Kindern im gemeinsamen Urlaub auf Sardinien. Dort gab es anscheinend leckere Pasta-Gerichte, die sich der 44-Jährige hat schmecken lassen.

Die Moderatorin findet, dass Oli ein bisschen mehr an seinem Körper arbeiten könnte. „Jetzt entwickle doch mal den Ehrgeiz für dich selber, einfach ein geiler, alternder Mann zu werden!“, so die 29-Jährige. Dann erklärte sie auch, was ihr in den vergangen Monaten und Tagen wohl aufgefallen ist: „Weißt du, was mir aufgefallen ist? Je dicker du wirst, desto mehr ziehst du dich aus. Bei jeder Gelegenheit“, witzelte sie. Upps - doch wie reagierte der Comedian auf diesen Seitenhieb?

Amira und Oliver Pocher: Der Comedian hat keinen Bock, die Kilos loszuwerden

Doch für Sport und eine gesunde Ernährung ist Oliver Pocher derzeit nicht zu begeistern - zumindest noch nicht! „Ich würde es auch ohne Probleme hinbekommen. Nur ich habe momentan einfach keinen Bock“, gab er in dem Podcast zu.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

Zumindest in Sachen Tanz und Performance ist das Paar sich einig. So zeigten sich Amira und Oliver Pocher in einem Instagram-Video auf denen sie tanzen und sich somit für den Fernsehgarten bewerben wollten. Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers!“, instagram.com/amirapocher