Optisch kaum verändert: Jeanette Biedermann begeistert Fans mit neuem Foto

Teilen

Ex-GZSZ-Star Jeanette Biedermann scheint es geschafft zu haben, die Zeit anzuhalten. Auf Instagram präsentiert sie sich jugendlich wie eh und je.

Portugal – Mit diesem Schnappschuss bringt Jeanette Biedermann (43) ihre Fans ganz schön ins Schwitzen: Auf Instagram zeigt sich die Sängerin in einem knappen Outfit. Nur mit Hotpants und Crop-Top bekleidet, lächelt sie in die Kamera. Bei diesem Anblick könnte man fast meinen, dass sie in den letzten Jahrzehnten gar nicht gealtert sei.

Mit Shorts und Crop-Top: Jeanette Biedermann verzaubert ihre Follower

Auf ihrem jüngsten Instagram-Bild wirkt Jeanette Biedermann jugendlich und frisch – auch ihre bauchfreie Klamottenkombi unterstreicht den Look. Die Fans der 43-Jährigen zeigen sich begeistert von dem Foto. „Du siehst einfach bezaubernd aus. Oh Mann, was für ein Bild“, schwärmt ein Follower. Andere User hinterlassen ähnlich positive Kommentare wie „Du wirst auch immer schöner“, „Du bist eine Göttin“ und „So eine wunderschöne Aufnahme“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Im Kommentarfeld verrät Jeanette Biedermann, dass das Foto im April beim Videodreh zu ihrer neuen Single „Wir sind raus“ in Portugal entstanden sei. „Neue Songs schreiben, das einfachste der Welt! Manchmal sitze ich Tage und Monate und zermartere mir den Kopf und mein Inneres, was mich bewegt, was euch bewegt, was es zu sagen gibt“, erklärt die Schauspielerin und Musikerin.

Jeanette Biedermann macht nach wie vor Musik

Laut Jeanette Biedermann sei das Songwriting ein schöner, „aber auch ein anstrengender“ Prozess. „Da sehne ich mich manchmal nach Portugal zurück, an den Moment, wo man dann ein Video dreht und man über diesen Berg schon lange hinaus ist“, fügt die Powerfrau hinzu. „Und ein bereits vorhandenes Schmuckstück in Form von Musik zur Visualisierung bringt.“

Auch eine andere EX-GZSZ-Darstellerin hat zuletzt mit einer Social-Media-Aufnahme von sich reden gemacht: Gegenüber IPPEN.MEDIA verriet Nina Bott (45), warum sie ihr Badeanzug-Foto total normal findet. Verwendete Quellen: Instagram/jeanettebiedermann