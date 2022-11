Jeden Tag 11 Stunden: Pietro Lombardi erklärt, was er so lange am Handy macht

Von: Claire Weiss

Pietro Lombardi (30) verbringt jeden Tag mehr als elf Stunden an seinem Handy. Doch er vertrödelt nicht etwa seinen Tag auf Instagram und Co. Der Sänger nutzt die sozialen Netzwerke ganz bewusst.

Köln - In seiner Doku „Pietro Lombardi - Familie Glaube Liebe“ gesteht der DSDS-Star, wie viel Zeit er täglich an seinem Smartphone verbringt. Es sind ganze elf Stunden und 26 Minuten. Wenn man bedenkt, dass der Tag nur 24 Stunden hat, eine ganze Menge!

Pietro Lombardi will seinen Fans etwas zurückgeben

Doch der Sänger scheint nichts an seinem Nutzungsverhalten ändern zu wollen. Denn die sozialen Medien setzt der 30-Jährige ganz bewusst ein. Täglich lässt er seine Fans an seinem Privatleben teilhaben, veranstaltet Fragerunden oder gibt live Konzerte auf Instagram.

Pietro Lombardi nutzt Instagram, um seine Karriere voranzutreiben. © Instagram/Pietro Lombardi

„Ich mach es einfach, weil ich will das zurückgeben. Ich bin doch aus einem Grund hier, weil die Fans mich hier hingebracht haben. Dass ich so leben kann, wie ich heute lebe“, weiß Pietro Lombardi. Doch seine Motive sind nicht alle so selbstlos.

Wie ist das Nutzungsverhalten von Smartphones in Deutschland? Laut postbank.de verbringen Deutsche durchschnittlich 20,2 Stunden pro Woche mit dem Smartphone im Internet. Im Jahr 2021 waren es noch 18,8 Stunden gewesen. Je jünger, desto mehr wird das mobile Internet genutzt. Die unter 40-Jährigen verwenden das Smart­phone für den Inter­net­zu­gang durchschnittlich 31,8 Stunden pro Woche. Rechnet man hoch, weiß man allerdings, dass Pietro Lombardi sein Handy in der Woche 80 Stunden lang nutzt.

Karrierebooster: Deshalb ist Pietro Lombardi auf Instagram so aktiv

Dass Pietro Lombardi so viel Zeit auf Instagram verbringt, ist nämlich Teil seines Karrieregeheimnisses. Andere Castingshow-Teilnehmer beschweren sich wohl bei Pietro, dass sie weniger erfolgreich sind, als der DSDS-Gewinner von 2011. Doch der weiß, dass eine Social-Media-Strategie heutzutage der Schlüssel zum Erfolg ist. Nicht nur als Influencer, sondern auch als Sänger.

Im Netz plaudert der Sänger selbst die privatesten Dinge aus. So verriet Pietro Lombardi sogar, wie viel Geld er monatlich verdient. Verwendete Quellen: rtl.de