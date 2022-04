„Jeden Tag frei-spritzen lassen“: Michelle äußert sich erstmals persönlich zum „Let‘s Dance“-Aus

Von: Helena Zacher

Vor Kurzem gab RTL bekannt, Schlagerstar Michelle werde nicht länger an „Let‘s Dance“ teilnehmen. Der Grund seien gesundheitliche Beschwerden. Nun äußerte sich die Musikerin erstmals selbst zu ihrem Tanzshow-Aus.

Köln - Nach sechs „Let‘s Dance“-Shows stehen nunmehr neun Pärchen fest, die noch auf dem Parkett der beliebten RTL-Produktion tanzen dürfen (hier alle News auf der Themenseite). In der siebten Folge am 01. April müssen Fans und Zuschauer jedoch auf eines dieser Pärchen verzichten: Schlagerstar Michelle (50) und Profitänzer Christian Polanc (43) können nicht mehr an der Tanzshow teilnehmen. Nun äußert sich die Musikerin erstmalig zu ihrem „Let‘s Dance“-Aus.

Michelle deutsche Schlagersängerin Geboren 15. Februar 1972 (Alter 50 Jahre), Villingen-Schwenningen, Deutschland Kinder Marie Reim, Céline Oberloher, Mia-Carolin Shitawey Ehepartner Josef Shitawey (verh. 2007–2010), Albert Oberloher (verh. 1995–1999)

Aus von Schlagerstar Michelle bei „Let‘s Dance“

War in den Wochen zuvor noch das Coronavirus für etwaige „Let‘s Dance“-Ausfälle schuld, muss Schlagerstar Michelle die RTL-Show nun aus anderen Gründen verlassen. Denn die 50-Jährige leidet unter Rückenproblemen, weshalb Sport laut ärztlicher Anordnung in den kommenden Wochen tabu ist. Was für die Musikerin zwar ein Ende des harten Trainings und Stress, aber auch der Chance auf den begehrten Titel „Dancing Star“ bedeutet.

Dennoch bleibt es bei der festen Anzahl von neun Pärchen. Denn aufgrund von Michelles „Let‘s Dance“-Aus bekommen Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach und Profitänzer Valentin Lusin nun eine zweite Chance.

Caroline Bosbach und Profitänzer Valentin Lusin verkünden, dass sie bei „Let‘s Dance“ zurückkehren dürfen © Instagram Screenshot

Caroline Bosbach kehrt für Michelle bei „Let‘s Dance“ zurück

Nach ihrem „Let‘s Dance“-Rauswurf in der fünften Ausgabe geht es für Caroline Bosbach und Valentin Lusin nun nochmal ans Eingemachte. Bereits seit vergangenem Mittwochabend (30. März) trainieren die Politikerin und ihr Partner wieder für die Sendung und bereiten sich auf Show sechs am heutigen Freitag vor.

„Wir wünschen dir gute und schnelle Besserung. Wir werden dich würdig vertreten“, versprach Caroline Bosbach der verletzten Michelle in einer Videobotschaft. Und fügte hinzu: „Wir geben jetzt Vollgas, wir haben genau einen Tag Zeit, eine Choreo auf die Beine zu stellen.“

„Jeden Tag frei-spritzen lassen“: Michelle äußert sich erstmals persönlich zum „Let‘s Dance“-Aus

Nach der Videobotschaft ihrer „Let‘s Dance“-Nachfolger äußerte sich nun auch die Michelle höchstpersönlich zu ihrem „Let‘s Dance“-Aus. Via Instagram meldete sich die Musikerin bei ihren Fans und Followern und gab zu, dass sie sich noch vor ihrem Sport- und Tanzverbot jede Woche frei-spritzen hat lassen - „damit ich schmerzfrei tanzen kann“.

Trotz der Spritzen waren die Schmerzen letztendlich jedoch zu groß, als dass die Sängerin weiterhin am Training hätte teilnehmen können - schließlich konnte sie sich zeitweise nicht mal mehr bewegen. Was im Nachhinein auch erklärt, warum sie beim Tanzen manchmal steif aussah, so Michelle. Schlussendlich wünsche die 50-Jährige allen übrig gebliebenen Pärchen jedoch viel Erfolg und werde „Let‘s Dance“ auch weiterhin noch verfolgen - von nun an aber von zu Hause aus.

