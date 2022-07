„Jeden Tag Kopfweh“: Daniela Katzenberger leidet unter Hitze auf Mallorca

Daniela Katzenberger gefällt es auf Mallorca nicht immer ganz so blendend © Instagram/Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger möchte wieder zurück nach Deutschland. Grund dafür ist die Hitze auf Mallorca, von der sie jeden Tag Kopfweh bekommt.

Mallorca - Daniela Katzenberger (35) teilt jetzt in ihrer Instagram-Story den Fans mit, dass ihr die Hitze auf Mallorca zu schaffen macht. „Ich will jetzt nicht wieder jammern, aber hier sind es wirklich gefühlt 80 Grad“, sagt der „Goodbye Deutschland“-Star. Das heiße Wetter wirkt sich auch auf ihre Gesundheit aus, denn Daniela bemerkt: „Ich hab das Gefühl, ich hab jeden Tag Kopfweh.“ Sie wünscht sich bereits wieder zurück nach Deutschland zu kommen. „Ich weiß, da ist es auch warm, aber da ist die Luftfeuchtigkeit nicht so brutalo“, sagt Daniela deutlich erschöpft.

Einen Lichtblick gibt es jedoch am Himmel, denn bald wird Geburtstag gefeiert. Danielas Mann Lucas Cordalis (54) feiert nämlich am 7. August Geburtstag. Daran erinnert Danielas Töchterchen Sophia (6), die sich aus dem Hintergrund auf die Feierlichkeiten freut. Daniela freut sich vor allem aber auf ihren eigenen Geburtstag, denn im Oktober ist es endlich wieder kälter. Bei der jetzigen Hitze haben Mutter und Tochter aber erst einmal beschlossen noch ein Eis essen zu gehen.

Daniela Katzenberger klagt über Kopfschmerzen durch Hitze auf Mallorca

Daniela richtet auch ihr Beileid an alle Menschen in Dachwohnung aus. Das TV-Sternchen erinnert sich dabei selber an ihre Zeit in Ludwigshafen. Damals hat sie selber in einer Dachgeschosswohnung gewohnt. „Ich hab alles voll geschwitzt“, lacht Daniela. Kuscheln mit Lucas war damals auch schon nicht so einfach in der Hitze, das bemerkt auch Töchterchen Sophia richtig: „Naja, wenn man sich zusammenkuschelt, dann wird einem warm.“