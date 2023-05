„Jeder Typ ist verliebt“: Alle Männer in Monaco stehen auf Shania Geiss

Abseits der Kameras führen Davina und Shania Geiss ein ganz normales Leben. In einem Interview sprechen die beiden über ihren Alltag in Monaco und verraten, dass alle Männer der Stadt Shania verfallen sind.

München - Jetset-Leben und Luxus pur: Das beschreibt wohl am besten den extravaganten Lebensstil der Geissens. Seit rund zwölf Jahren werden Robert (59) und Carmen Geiss (58) sowie die beiden Töchter Davina (20) und Shania (18) mit der Kamera begleitet.

Davina und Shania Geiss: „In Monaco kennt uns keiner“

Mittlerweile sind die Geissens-Sprösslinge flügge geworden und haben mit „Davina & Shania – We Love Monaco“ eine eigene TV-Show. In einem Interview mit „bunte.de“ haben die beiden bei einem Termin in München einen Einblick in ihren Alltag gegeben und erzählt, wie es um die Liebe steht.

Auch wenn Davina und Shania vor der Kamera ein Jetset-Leben führen, so scheint sich ihr Alltag in Monaco nicht wirklich von dem anderer Teenager zu unterscheiden. „In Monaco kennt uns keiner“, erklären die Schwestern, die erst kürzlich das Hotel Mama verlassen haben und in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind.

„Jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania“

Dort werden sie nicht nur mit Haushaltsaufgaben konfrontiert, sondern genießen auch ein ganz normales Leben abseits der Kameras. „Wir gehen mit Freunden aus, wir gehen Abendessen, Mittagessen“, verrät die 18-jährige Shania und ihre Schwester ergänzt: „Also haben wir auch ein sehr privates Leben.“

Aber wie steht es denn in Sachen Liebe? Darauf hat die 20-jährige Davina eine ganz klare Antwort: „Also, ich glaube, jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania.“ Ihre kleine Schwester sieht das allerdings anders. Aktuell genießen die beiden ihr Single-Leben in den eigenen vier Wänden.

Mit „Davina & Shania – We Love Monaco“ haben die beiden Millionärstöchter 2022 ihre eigene TV-Serie bekommen und geben Fans Einblicke in ihr Leben in Monaco. Aber auch in der Reality-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“, die seit 2011 bei RTLzwei ausgestrahlt wird, sind die beiden Geissens-Töchter regelmäßig an der Seite von Papa Robert und Mama Carmen zu sehen.

In dem Format zeigen sich die Geiss-Schwestern ganz privat. Erst vor wenigen Folgen wunderte sich Davina Geiss über Shanias Brüste, deren Größe für Irritation sorgte. Verwendete Quellen: Bunte.de