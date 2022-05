Jenefer Riili total unzufrieden: „Habe extrem zugenommen“

Jenefer Riili ist mit ihrem Gewicht derzeit unzufrieden © Instagram/Jener Riili

Sie fühlt sich nicht mehr wohl in ihrem Körper: Auf Instagram klagt Reality-Star Jenefer Riili über ihre aktuelle Figur.

Jenefer Riili hat kein Problem damit, ganz offen über ihr Gewicht zu reden! Auf Instagram gibt die frühere „Berlin - Tag und Nacht“-Darstellerin ihren Followern nun ein überraschend ehrliches Update zu ihrer Figur. „Abgesehen davon, dass heute Montag ist, habe ich extrem zugenommen“, gesteht sie in ihrer aktuellen Story. Dazu teilte sie ein Spiegel-Selfie, das sie im Sport-Outfit und bauchfrei zeigt. Im Gegensatz zu sonst strahlt Jenefer jedoch nicht in die Kamera, sondern zieht eine Schnute. Statt 61 Kilo wiege sie inzwischen 66 – fünf Kilo mehr bringt sie also nun auf die Waage.

Um sich wieder wohler in ihrer Haut zu fühlen, will die Ex-„Kampf der Realitystars“-Kandidatin fleißig Sport machen. Dabei setzt sie auf die Hilfe von Personal Trainer Erik Jäger, der sie auch bereits nach der Schwangerschaft mit Sohn Milan (3) in Topform brachte. „Er ist derjenige, der mich jetzt zumindest virtuell wieder fitmachen wird“, freut sich Jenefer. In den kommenden Wochen können sich die Follower über weitere sportliche Inhalte und Motivationstipps auf Jenefers Account freuen. „Ich werde versuchen, euch mindestens viermal die Woche zu motivieren“, kündigt sie an.

Jenefer Riili wehrt sich gegen fiese Kritiker

Allerdings kam ihre Figur-Beichte nicht bei allen Fans gut an. „Sorry, aber dann nicht wollen, dass man Leute auf ihr Äußeres reduziert und sich wundern, warum kurvige Frauen dumm angemacht werden“, kritisierte sie ein User. Diesen Vorwurf wollte die Influencerin nicht auf sich sitzen lassen. „Jeder fühlt sich doch anders wohl, oder? Ich wollte niemanden kränken oder sonstiges, sondern euch zeigen, dass es normal ist, Phasen zu haben, wo man sich unwohl fühlt, aber eben auch dass man dagegen was tun kann, wenn man das will!“, betonte sie.

Die Schauspielerin sei „die letzte“, die Bodyshaming unterstütze. „Ich fühle mich momentan nicht wohl in meiner Haut und früher hätte ich das versteckt - heute bin ich selbstbewusst genug, um das zu zeigen“, stellte sie klar.