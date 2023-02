Jennifer Coolidge mit „Hasty Pudding“-Preis ausgezeichnet

Jennifer Coolidge hat einen goldenen Puddingtopf von der Harvard-Universität bekommen. © Michael Dwyer/AP/dpa

Viele kennen sie aus der Teenage-Komödie „American Pie“: Die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge hat nun eine Auszeichnung bekommen - in Form eines goldenen Puddingtopfes.

Los Angeles/Cambridge - US-Schauspielerin Jennifer Coolidge (61) ist von der Theatergruppe der Harvard-Universität als „Frau des Jahres“ mit dem „Hasty Pudding“-Preis geehrt worden.

Coolidge, bekannt aus „The White Lotus“, „American Pie“ und „Natürlich blond“, nahm die Auszeichnung am Samstagabend (Ortszeit) in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts entgegen. Am Donnerstag war bereits Schauspielkollege Bob Odenkirk (60, „Better Caul Saul“) als „Mann des Jahres“ geehrt worden.

Begrüßt wurde Coolidge mit einer Gesangseinlage der A-cappella-Gruppe The Harvard Krokodiloes. Es folgte ein Straßenumzug nahe dem Campus, bei dem die Schauspielerin - ausgestattet mit einem flauschigen rosa Hut - der Menschenmenge zuwinkte, die sich trotz eisiger Temperaturen im Stadtzentrum von Cambridge versammelt hatte. Die eigentliche Preisverleihung fand dann in den Räumlichkeiten der altehrwürdigen Universität statt. Dafür erschienen die Studenten der Theatergruppe traditionsgemäß verkleidet. In Kostümen, mit Perücken und Glitzer-Make-Up überreichten sie Coolidge die ungewöhnliche Trophäe in Form eines goldfarbenen Puddingtopfes.

Die Auszeichnung wird seit den 1950er Jahren für „bleibende und beeindruckende Beiträge in der Welt des Entertainments“ verliehen. Im vorigen Jahr wurden Jennifer Garner und Jason Bateman geehrt. Unter den früheren Empfängern und Empfängerinnen sind Stars wie Halle Berry, Helen Mirren, Anne Hathaway, Meryl Streep, Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Martin Scorsese, Robert de Niro, Harrison Ford und Tom Cruise. dpa