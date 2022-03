Voll in Love: Jenny Elvers und Mac Terenzi suchen schon gemeinsame Wohnung

Teilen

Voll in Love: Jenny Elvers und Mac Terenzi suchen schon gemeinsame Wohnung © dpa

Das ging aber schnell! Kurz nach Bekanntwerden ihrer Beziehung begeben sich Jenny Elvers und Marc Terenzi auf die Suche nach einem gemeinsamen Liebesnest.

Mit dieser Nachricht überraschten sie die Fans und Medien gleichermaßen: Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) sind ein Paar! Tatsächlich kennen sich die beiden Stars schon seit 2016, gefunkt hat es aber erst im Januar bei den Dreharbeiten zu der Sendung „Kampf der Realitystars“. Im gemeinsamen Liebesinterview mit RTL verriet der Sänger: „Jenny passt sehr gut zu mir. Sie hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich. Sie hatte auch eine schwierige Zeit, genauso wie ich. Wir haben das gemeinsam. Wir sind sehr gesund momentan.“



Derzeit wohnt Jenny Elvers in Lüneburg, während Marc Terenzi in einem Hotel am Berliner Ku’Damm weilt. Dort soll die Moderatorin bereits einige Male gesichtet worden sein, als sie ihren neuen Freund besuchte. Auch in Berlin wurden sie händchenhaltend gesehen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, befindet sich das Promi-Paar derzeit auf der Suche nach einem gemeinsamen Liebesnest. Wo es sie letztendlich hinverschlägt, bleibt abzuwarten. Es ist mit Sicherheit ein weiterer Beleg dafür, wie ernst die beiden Turteltauben ihre frische Beziehung nehmen.

Jenny Elvers: „Es fühlt sich richtig und gut an“

Gleichzeitig gehen Marc Terenzi und Jenny Elvers ihre Romanze aber auch locker an. „Ich bin glücklich, du bist glücklich. Ich leb‘ im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, was in zwei bis drei Jahren ist. Es ist halt jetzt einfach so und fühlt sich richtig und gut an“, stellte die Schauspielerin im Interview klar. Nach Bekanntwerden ihrer Beziehung wurden Gerüchte laut, wonach ursprünglich auch Cora Schumacher (45) an Terenzi interessiert war. Denn auch die Ex-Frau von Ralf Schumacher (46) nahm an „Kampf der Realitystars“ teil.



Doch was sagt das Model selbst zu den Gerüchten? „Jenny und ich kennen uns schon lange, seit kurzem folgt sie mir auch wieder bei Instagram. Ich wünsche ihr nur das Beste und freue mich, wenn sie glücklich ist. Wenn eine Frau den wilden Marc bändigen kann, dann sicherlich Jenny“, so Cora Schumacher gegenüber Bunte.de. Die beiden Stars würden „viele Gemeinsamkeiten“ verbinden „und es wäre doch schön, wenn Marc ihr Liebe, Zuneigung und Halt bieten kann.“