Jenny Elvers postet Knutschfoto mit Lover Marc Terenzi

Jenny Elvers und Marc Terenzi zeigen ihr Liebesglück in der Öffentlichkeit © Instagram: jenny_elvers

Jenny Elvers und Marc Terenzi sind verliebt. Jetzt postet das Paar auf Instagram ein Knutschfoto.

Jetzt zeigen Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) ihre Liebe der ganzen Welt. Ende März haben die beiden Verliebten ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die Schauspielerin scheint ihre neue Beziehung ganz und gar nicht geheim halten zu wollen. Denn nun veröffentlicht sie ein süßes Pärchen-Foto, auf dem sie mit Marc Terenzi knutscht.

Die 49-Jährige und der Popsänger scheinen überglücklich miteinander zu sein. Nun postete Jenny Elvers sogar ein Knutschfoto in ihrer Instagram Story. Auf dem Bild lacht Marc Terenzi happy in die Kamera und seine Freundin Jenny gibt ihm einen dicken Kuss auf die Wange. Es wirkt so, als wäre das Paar im Sommerurlaub. Denn die beiden sind braun gebrannt und auf dem Foto ist ein Sonnen-Emoji zu sehen.

Sie kennen sich schon seit 2016

Bei den Reality-TV-Stars scheint es erst relativ spät gefunkt zu haben. Denn zum ersten Mal gesehen haben sie sich bereits 2016, doch damals ist noch nichts zwischen ihnen passiert.