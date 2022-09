„Werde ich eine gute Mutter sein?“: Jenny Frankhauser hat Angst vor der Geburt ihres Kindes

Jenny Frankhauser hat Angst, keine gute Mutter zu sein © Instagram: jenny_frankhauser

Hut ab vor so viel Mut: Kurz vor der Entbindung spricht Reality-Star Jenny Frankhauser ganz offen über ihre Zweifel, keine gute Mutter für ihren Sohn zu sein.

In wenigen Tagen ist es so weit: Jenny Frankhauser (30) steht kurz davor, zum ersten Mal Mama zu werden. Mittweile befindet sich die hochschwangere Influencerin bereits im zehnten Monat. In einem neuen Instagram-Post gesteht sie ihren rund 688.000 Followern nun allerdings tiefe Zweifel. „Wir sind sooo nervös!“, offenbart die Reality-TV-Darstellerin. Obwohl sie und ihr Partner Steffen es kaum erwarten können, ihren kleinen Sohn endlich im Arm zu halten, hat sie zugleich Angst vor dem Moment.

„Ich mache mir unendlich viele Gedanken. Wie werde ich als Mama sein? Werde ich eine gute Mutter sein?“, enthüllt Jenny ihre Befürchtungen. Doch auch die anstehende Entbindung bereitet ihr Kopfzerbrechen. „Wird die Geburt reibungslos verlaufen? Wie schlimm sind die Schmerzen?“, zählt sie auf. Die Ex-Dschungelkönigin sorgt sich außerdem darüber, dass sie und ihr Freund nicht vorbereitet genug sind: „Wie ist das Gefühl, sein eigenes Baby in den Armen zu halten? Wie werden wir alles meistern?“

Unmittelbar vor der Entbindung scheinen Jenny ihre Gedanken förmlich verrückt zu machen. „Ich habe echt ‚Angst‘ vor der Geburt und habe mich gleichzeitig noch nie mehr auf etwas gefreut!“, beschreibt sie ihr wirres Kopfkarussel.

Jenny Frankhauser: „Der letzte Monat ist extrem hart“

Auch die Schwangerschaft bereitet der künftigen Mama immer mehr Beschwerden. „Langsam merke ich, wie mir jede Bewegung schwerer fällt, ich für alles gefühlt dreimal so lange brauche und ich nach nur wenig Action sofort kaputt bin“, fügt Jenny hinzu. „Sagen wir, wie’s ist: Der letzte Monat ist extrem hart!“ Übungswehen und schwere Beine würden sie jeden Tag begleiten. „Eine Schwangerschaft ist nicht jeden Tag ein Zuckerschlecken und trotzdem genieße ich jede Sekunde, da mein kleines Wunder in mir wächst“, betont die Schwester von Daniela Katzenberger (35).

Aufmunternde Worte erhielt Jenny von ihrer Mutter Iris Klein (55). „Bald hast du es geschafft! Halte durch, mein Schatz“, tröstete sie die „Kampf der Realitystars“-Kandidatin. Auch Model Nico Schwanz (44) versuchte, Jenny aufzuheitern. „Glitzerfee, ich bin mir sicher, du und dein Mann werdet perfekte Eltern für euren kleinen Dami“, schrieb er.