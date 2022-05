Jenny Frankhauser schreibt Namen ihres Sohnes in Sand

Jenny Frankhauser verrät auf eine besondere Art den Namen ihres Sohnes © Instagram: jenny_frankhauser

Endlich ist es raus: In einem süßen Video gibt Reality-Star Jenny Frankhauser den Namen ihres ungeborenen Sohnes preis.

Die Baby-Bombe ist geplatzt! Jenny Frankhauser (29) verrät ihren Followern auf Instagram den Namen ihres ungeborenen Kindes. Bereits bekannt war, dass die Influencerin und ihr Partner Steffen König einen Sohn erwarten. Vor wenigen Tagen bat Jenny ihre Fans darum, ihre liebsten Jungennamen zu kommentieren. Dabei gab sie auch preis, dass sich das Paar bereits für einen Namen für sein Baby entschieden hat. Die Reality-TV-Teilnehmerin möge vor allem „sehr ausgefallene und italienische Namen“, plauderte sie aus.

Nun hat Jenny das große Geheimnis gelüftet. In einem Instagram-Video zeichnete sie ein Herz in den Sand und schrieb darin den Namen ihres Sohnes. Demnach hat sich das Paar dazu entschieden, sein Baby Damian zu nennen. Eine Erklärung lieferte die Ex-Dschungelkönigin in einem weiteren Post nach. „Der Name Damian wird aus der griechischen Form Damianos abgeleitet. Diese wiederum hat ihren Ursprung in dem griechischen Wort daman (dt. mächtig). Der Name bedeutet also so viel wie ‚der mächtige Mann‘“, erläuterte sie.

Jenny Frankhauser benennt ihren Sohn nach verstorbenen Vater

Weil doppelt bekanntlich besser hält, erhält ihr Sohn auch einen zweiten Namen. Dieser habe „sofort“ festgestanden. „Mein Sohn trägt ihn zu Ehren meines über alles geliebten Vaters Andreas Frankhauser“, berichtete Jenny. Der Vater der TV-Beauty war 2017 tragischerweise im jungen Alter von 49 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren heißt ihr Sohn also Damian Andreas König. „Aber nicht nur das, er ist sogar der Zweitname von Steffen! Unser Prinz trägt somit den Namen seines Papas und Opas“, freute sich die werdende Mama.

Jennys Mutter Iris Klein (54) outete sich sogleich als großer Fan der Namenswahl. „Wunderschöner Name für meinen Enkel“, schwärmte sie in ihrer Instagram-Story. Auch den Fans gefällt der Baby-Name. „Wow wunderschön, vor allem mit der Geschichte dahinter“, kommentierte ein begeisterter Follower. Dem konnte ein weiterer nur zustimmen: „Wie krass ist es bitte, dass Steffen mit Zweitnamen Andreas heißt?! Ihr seid doch sowas von füreinander gemacht!“