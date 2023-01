„Drei Monate pures Glück!“: Jenny Frankhauser gibt Baby-Update

Jenny Frankhauser genießt das Mama-Dasein. © Instagram/Jenny Frankhauser

Ende September wurde TV-Star Jenny Frankhauser zum ersten Mal Mutter. In einem süßen Instagram-Post blickt sie nun auf die vergangenen Monate zurück.

Die Zeit vergeht wie im Flug: Drei Monate ist es schon her, dass Jenny Frankhauser (30) und ihr Partner Steffen zum ersten Mal Eltern wurden. Die Reality-TV-Darstellerin brachte einen Sohn zur Welt, der das Leben des Paars komplett auf den Kopf gestellt hat. Seit der kleine Damian geboren wurde, dreht sich Jennys ganzer Alltag nur um ihren Prinzen. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Eindrücke von ihrem Leben als Neu-Mama und lässt die Fans an ihrem Familienglück teilhaben.

In einem neuen Post blickt die Influencerin nun auf die vergangenen Monate zurück und widmet Damian eine süße Liebeserklärung. „Drei Monate pures Glück! Wir sind jeden Tag dankbar, dass es dich gibt! Du bist der schönste, wundervollste und intelligenteste kleine Junge, den ich je gesehen habe“, lauten Jennys emotionale Zeilen. Dazu postete sie ein Video, das jede Menge niedliche Aufnahmen ihres Sohnes enthält.

„Wir lieben dich unendlich, Goldschatz. Du bist mein Lieblingsbaby!“, fügte die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) hinzu. Die Bilder zeigen, wie viel Freude Jenny aus ihren Mama-Alltag zieht. Die intimen Momente lassen keinen Zweifel daran, welch eine glückliche Einheit ihre kleine Familie ist.

Jenny Frankhauser: Sohn Damian ist ihr „ganzes Glück“

Auch wenn das Mamasein oft anstrengend sein kann, könnte sich die Blondine nichts Schöneres vorstellen, als für ihr ihr Baby zu sorgen. Aus diesem Grund nimmt sie auch den Schlafmangel gerne in Kauf. „Er ist einfach wie so ein fehlendes Puzzleteil, was alles so komplett gemacht hat. Er ist mein ganzes Glück“, schwärmte Jenny in ihrer Story.

Offenbar hat sich die Ex-Dschungelkönigin voll und ganz ihrer neuen Rolle als Mutter verschrieben und genießt jeden Moment mit ihrem Sohn. Schließlich sind es gerade die kleinen Augenblicke, die das Mamasein so wundervoll machen – das beweist Jennys süßer Video-Tribut.