Nach vier Monaten Mama-Sein: Bei Jenny Frankhauser liegen die Nerven blank

Jenny Frankhauser erlebt die Schattenseiten ihrer Mutterrolle. Seit vier Monaten hatte die Influencerin laut eigener Aussage keine erholsame Nacht mehr.

Ludwigshafen am Rhein – Auf dem Papier lebt Jenny Frankhauser (30) gerade den Traum vieler junger Menschen: Sie ist glücklich mit ihrem Partner Steffen König (31) liiert, hat vor kurzem ihre Wohnung renoviert und brachte vor vier Monaten ihr erstes Kind zur Welt. Der kleine Damian Andreas ist der ganze Stolz seiner Eltern und selbstverständlich wird Jenny nicht müde, auf Social Media von ihrem süßen Sohn zu schwärmen. Doch ihre Mutterrolle hat auch Schattenseiten. Erschöpfung, Unzufriedenheit mit den körperlichen Veränderungen und obendrauf noch eine Menge Kritik im Netz. Jetzt sprach die einstige Dschungelkönigin erstmals über ihren derzeitigen Zustand.

„Ich bin langsam echt fertig mit den Nerven. Fühle mich schon richtig krank, so fertig bin ich“, gibt Jenny Frankhauser in einer aktuellen Story auf ihrem offiziellen Instagram-Account preis. Der Grund dafür: Sohn Damian schläft auch nach vier Monaten noch immer keine Nacht durch, auch tagsüber weine er häufig und komme nur schwer zur Ruhe. Kein Wunder also, dass die junge Mutter so langsam ans Ende ihrer Kräfte kommt. Bei ihren Followern sucht Jenny jetzt nach Ratschlägen, um die schwierige Situation in den Griff zu bekommen.

Jenny Frankhauser sucht nach Unterstützung in ihrem Alltag als Mutter

Bis vor kurzem war Jenny Frankhauser bei ihrer Mutter Iris Klein (55) untergekommen, da Steffen König sich zeitweise auf Mallorca aufhielt. Noch ist ihr Partner nicht zurück, doch da Iris derzeit ihre eigenen Probleme habe, trat die frisch gebackene Mama mit ihrem Nachwuchs wieder den Heimweg an. Jetzt kümmert sie sich alleine um den kleinen Damian, doch leider geht ihr die Belastung zunehmend an die Nieren. Dazu kommt, dass Jenny sich Vorwürfe macht, da viele junge Mütter es ihrer Meinung nach „es ganz alleine hin[bekommen].“

Die viele Kritik, die ihr teilweise im Netz zuteil wird, belastet Jenny Frankhauser sehr. Unterkriegen lassen will sie sich allerdings nicht. „Ich will mich ja nicht beschweren. Ich bin gerne Mama. Trotzdem ist es gerade echt nicht leicht“, erklärt sie tapfer.