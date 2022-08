Jenny Frankhauser futtert Dose Ravioli aus der Mikrowelle als Mittagessen

Jenny Frankhauser erwartet in Kürze ihr erstes Kind mit Steffen König © Instagram/jenny_frankhauser

Warum stundenlang in die Küche stellen, wenn es auch schnell gehen kann? Reality-TV-Star Jenny Frankhauser outet sich als Fan von Fertiggerichten.

Die hochschwangere Jenny Frankhauser (29) bereitet sich derzeit auf die Geburt ihres ersten Kindes vor. Zusammen mit ihrem Partner Steffen König darf sich die Influencerin auf einen kleinen Sohn freuen, der den Namen Damian tragen wird. Auf Instagram hält Jenny die Follower über ihren Schwangeren-Alltag auf dem Laufenden und zeigt sich dabei auch von ihrer unglamourösen Seite.

In ihrer aktuellen Story meldet sich die Ex-Dschungelkönigin mit Gesichtsmaske und Stirnband aus ihrer Küche und zeigt etwas verschämt ihr Mittagessen: in der Mikrowelle zubereitete Dosenravioli. „Ich bin hier mitten im Gange und habe mir etwas ganz Kulinarisches zu essen gemacht“, erzählt sie selbstironisch. Lachend fügt die Reality-TV-Bekanntheit hinzu: „Folgt mir für mehr Rezeptideen!“ Verständlicherweise hat man als Schwangere nicht unbedingt Zeit oder Lust, sich stundenlang in die Küche zu stellen, was Jennys Mittagessen-Wahl erklärt.

Jenny Frankhauser: „Früher voll gesund mit Smoothie und Salat“

In einer weiteren Instagramstory verrät die Blondine, dass manche Fans überrascht waren, wie viel sie tatsächlich isst. „Mich hat jemand gerade gefragt, ob ich eine ganze Dose Ravioli wirkliche alleine esse. Ich verstehe die Frage nicht?“, grinst Jenny und gibt Verwirrung vor.

Anschließend teilt sie außerdem eine Nachricht, die sie von einer Freundin bekommen hat. Darauf ist die Jenny von heute im Gegensatz zu der Jenny von früher zu sehen, die sich deutlich gesünder zu ernähren schien. „Meine Freunde bringen‘s auf den Punkt! Früher voll gesund, mit Smoothie und Salat und gestylt. Jetzt Dosenravioli mit Anti-Pickel-Maske“, gesteht die Tochter von Iris Klein (55). Das wichtigste ist natürlich, dass sie nie ihren Humor verloren hat und selbst am meisten über sich lachen kann.

Bereits vor einigen Wochen hatte Jenny enthüllt, wegen ihrer Schwangerschaft von unstillbarem Heißhunger geplagt zu werden. „Ich könnte essen bis zum Umfallen“, gestand die gebürtige Pfälzerin ihren Fans. Vor allem beim Frühstück könne sie sich nicht zurückhalten und höre nur mit dem Essen auf, „weil ich mir schon dumm vorkomme, nicht, weil ich satt bin.“