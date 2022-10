Jenny Frankhauser entließ sich nach Kaiserschnitt selbst aus Klinik

Jenny Frankhauser meldet sich nach einer zweiwöchigen Babypause zurück. © Instagram/Jenny Frankhauser

Erst vor kurzem brachte Jenny Frankhauser ihren Sohn Damian zur Welt. Jetzt plauderte die Neumama offen über ihren Kaiserschnitt.

Köln – Was für eine aufregende Zeit für Jenny Frankhauser (30) und ihren Partner Steffen! Durch die Geburt ihres gemeinsamen Kindes verändert sich der Alltag der Eltern. Wie gut, dass Mama Iris (55) die beiden Eltern tatkräftig unterstützt.



Auf Instagram verriet die 30-Jährige nun, dass sie sich einen Tag nach dem Kaiserschnitt selbst aus dem Krankenhaus entlassen hat. „Wir sind einen Tag nach dem Kaiserschnitt nach Hause, wir haben uns freiwillig entlassen. Ich war sehr schnell wieder fit“, schildert die ehemalige Dschungelkönigin.

Jenny Frankhauser war von sich selbst überrascht

Die Schwester von Daniela Katzenberger (36) schwärmte von der Geburt, welche fünf Stunden dauerte und nach Plan verlief. Auch war sie überrascht darüber, wie schnell sie wieder auf den Beinen war.



Trotz der positiven Erfahrung gab es einige Komplikationen nach der Entbindung. So beichtet sie ihren Fans, dass sie an einer postpartalen Depression zu leiden hatte. „Viel Geweine, viel Verzweiflung, sich selbst viel die Schuld an vielem gegeben. Es hat mit dem Stillen nicht geklappt, ich habe sehr viel geweint deswegen“, erzählte Jenny. Anstatt zu stillen, bekomme der kleine Damian jetzt die Flasche.