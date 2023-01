„Gehört nicht ins Internet“: Jenny Frankhauser filmt das Babyzimmer ihres Sohnes - erntet heftige Kritik

Jenny Frankhauser will ihre Follower an ihrem Mami-Glück teilhaben lassen. Doch einigen Mitgliedern der Netzgemeinde geht der Reality-Star zu weit. (Fotomontage) © Instagram/Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser will ihre Follower an ihrem Mami-Glück teilhaben lassen. Doch einigen Mitgliedern der Netzgemeinde geht der Reality-Star zu weit.

Ludwigshafen am Rhein – Jenny Frankhauser (30) ist überglücklich in ihrer neuen Rolle als Mutter. Im September 2022 brachte die einstige Dschungelkönigin ihren ersten Sohn zur Welt. Der kleine Damian Andreas ist seitdem ihr ganzer Stolz. Ihre über 700.000 Follower auf Instagram versorgt die Schwester von Daniela Katzenberger (36) regelmäßig mit Neuigkeiten aus ihrem Alltag als frisch gebackene Mutter. Ob es um Damians Gesundheit, seine vollen Windeln oder seine Kleiderausstattung geht — Jenny Frankhauser teilt fleißig alle wichtigen News ihren Sohnemann betreffend.

Zuletzt veröffentlichte die Reality-Berühmtheit eine Roomtour durch das Kinderzimmer ihres Babys. Dabei filmte Jenny unter anderem den Kleiderschrank, das Kinderbettchen und den Wickeltisch ihres Kleinen. Während einige Instagram-User die Einrichtung oder die vielen Baby-Klamotten kritisierten, waren andere wiederum der Meinung, dass der Videoclip als Ganzes zu weit ginge. „Das gehört nicht ins Internet“, befand beispielsweise ein Social-Media-Nutzer in der Kommentarspalte des Beitrags.

Jenny Frankhauser erntet für ihre Instagram-Tour durchs Kinderzimmer heftige Kritik

Scheinbar sind nicht alle Instagram-Nutzer begeistert von Jenny Frankhausers Entscheidung, das Kinderzimmer ihres Sohnes Damian detailliert in dem sozialen Netzwerk zu zeigen. Einige Follower bemerken unter anderem, dass auch Babys ein Recht auf Privatsphäre haben. Dass sie ihrem Kind eigentlich keinesfalls schaden will, beweist die 30-Jährige in der Unterschrift des Postings. Darin schreibt sie: „Ich liebe dich. So unendlich sehr, mein Babybub.“

Ob sich Jenny Frankhauser die Kritik zu Herzen nehmen wird, bleibt abzuwarten. Denn immerhin sind negative Kommentare für die Neu-Mami — wie wohl für viele Influencer-Mütter — nichts Neues. Unter den Baby-Beiträgen der einstigen Dschungelcamperin finden sich zahlreiche kritische Kommentare ihre Eltern-Skills betreffend. Was letzten Endes das Richtige für sie ist, muss Jenny selbstverständlich selbst entscheiden.