„So groß wie eine Orange“: Jenny Frankhauser gibt im 5. Monat Schwangerschaftsupdate

Teilen

Schwangerschaftsupdate! Jenny Frankhauser verriet, wie es ihr im fünften Monat ihrer Schwangerschaft geht. © Instagram Jenny Frankhauser

Schwangerschaftsupdate! Jenny Frankhauser verriet, wie es ihr im fünften Monat ihrer Schwangerschaft geht. Das ungeborene Baby der Prominenten soll so groß wie eine Orange sein.

Ludwigshafen am Rhein – Jenny Frankhauser (29) erwartet aktuell ihr erstes Baby und befindet sich bereits im fünften Schwangerschaftsmonat. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Partner Steffen König werden ihren Nachwuchs schon bald auf der Welt willkommen heißen können. Anfang April hatte die Mama in spe ihre Schwangerschaft öffentlich bestätigt und verriet zuvor in einem Gespräch mit der „Bild“-Zeitung, dass es ihr in der siebten bis neunten Schwangerschaftswoche „sehr, sehr schlecht” gegangen sei.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die einstige „Dschungelcamp“-Gewinnerin ihre Follower jetzt an einem Schwangerschaftsupdate teilhaben. Dabei veröffentlichte die Schönheit zwei Schnappschüsse von ihrem wachsenden Babybauch, wobei sie auf einem der Fotos eine Orange an ihre Babykugel hält, um zu zeigen, dass ihr ungeborenes Kind inzwischen so groß wie eine Orange sei. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (35) schrieb aufgeregt:

„Hallo #ssw17 und somit 5. Monat!!!“ Die zukünftige Mutter enthüllte auch, dass die Zeit so schnell vergehe und verriet, dass ihr Nachwuchs schon Geschmacksnerven haben würde. „Unfassbar!!! Wie schnell vergeht denn bitte die Zeit?! 5. MONAT! Unser kleines Baby ist schon so groß wie eine Orange und hat schon Geschmacksnerven”, erklärte der Star.

Jenny Frankhauser gibt Schwangerschaftsupdate

Die werdende Mama verkündete zudem erleichtert, dass sie mittlerweile keine Beschwerden mehr haben würde und ihre Schwangerschaft endlich genießen könne. Sie fügte überglücklich hinzu: „Update: KEINE Beschwerden! Spätestens jetzt kann ich die Schwangerschaft so richtig genießen.“ Und auch die Hashtags #dankbar und #gesegnet durften bei dem Schwangerschaftsupdate natürlich nicht fehlen! Die Vorfreude auf ihr Baby scheint somit immer größer zu werden und die TV-Persönlichkeit erzählte begeistert: „Ich bin schon soooo gespannt, was unser Baby von wem so erbt.”