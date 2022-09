„Gesicht nicht erkannt“: Jenny Frankhausers Handy erkennt sie nach Umstyling nicht wieder

Jenny Frankhauser hat jetzt viel kürzere Haare als zuvor. © Instagram/Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser hat sich ein Umstyling gegönnt. Das neue Aussehen sorgt bei ihrem Handy jedoch für Verwirrung.

Ludwigshafen am Rhein – Jenny Frankhauser (30) hatte es in den letzten Wochen nicht leicht. Die beliebte Influencerin erwartet derzeit ihr erstes Baby mit Partner Steffen König, doch die Schwangerschaft gestaltete sich nicht so einfach wie gedacht. Mit ihren fast 700.000 Followern sprach Jenny häufiger über die emotionale Achterbahnfahrt, die sie in den vergangenen Monaten durchmachen musste. Unter anderem deshalb gönnte sich die werdende Mutter jetzt ein Umstyling. Bei ihrem Handy löste das offenbar ziemliche Verwirrung aus.

Denn wie Jenny Frankhauser in einer aktuellen Instagram-Story mitteilte, wusste die automatische Gesichtserkennung ihres Telefons mit ihrem neuen Haarschnitt augenscheinlich nichts anzufangen. „Gesicht nicht erkannt“, stand auf dem Foto zu lesen, das die Schwester von Daniela Katzenberger (35) auf dem Fotosharing-Netzwerk hochlud. Dazu schrieb Jenny sichtlich amüsiert: „OK. Ich sehe wohl doch veränderter aus, als ich dachte! Ich lade euch jetzt zuerst mal das Bild hoch mit neuer Frisur.“

Jenny Frankhauser hat sich kurz vor der Geburt ihres Babys umstylen lassen

„So anders irgendwie“, findet auch Jenny Frankhauser, wenn sie sich mit ihrer neuen Frisur betrachtet. Im Beauty-Salon hat sich die Social-Media-Berühmtheit eine Art Ombré-Look verpassen lassen: Der dunkle Ansatz und die blonden Längen sind nichts furchtbar Neues für den schwangeren Reality-Star, doch vor allen Dingen der neue Haarschnitt ist zunächst gewöhnungsbedürftig. Wo zuvor noch lange Locken bis über die Brust reichten, fallen die Haare jetzt nur noch bis knapp übers Schlüsselbein. Ihr Gesicht hat Jenny von gestuften Strähnen einrahmen lassen.

In einem neuen Fotobeitrag erklärt Jenny Frankhauser, dass sie zwar definitiv ein „Langhaarmädchen“ sei, doch für die anstehende Zeit mit Baby eine praktische Frisur hermusste: „Die Entscheidung wird definitiv klug gewesen sein. Mit einem kleinen Baby hat man sicher anderes zu tun, als stundenlang Haare föhnen oder zu stylen, oder? Praktisch muss es vorerst sein.“ Die kürzere Mähne will Jenny allerdings nur einige Wochen lang tragen, verrät sie weiter.