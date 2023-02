„Drecksmenschen“: Jenny Frankhauser stocksauer wegen angeblicher Affäre von Peter Klein

Jenny Frankhauser kann ihre Wut nach den Fremdgeh-Vorwürfen nicht verbergen und richtet harte Worte an all die „Drecksmenschen“, die ihrer Mutter Böses wollen.

Ludwigshafen – Jenny Frankhauser (30) wird via Instagram auf die Fremdgeh-Vorwürfe von Peter Klein (63) angesprochen und kann sich kaum zügeln. In einer Fragerunde auf dem Instagram-Kanal der 30-Jährigen wollen Fans wissen, wie es ihrer Mutter Iris Klein (55) gehe und es wird sofort deutlich, dass das Thema bei Jenny tief sitzt – die junge Mutter ist stinksauer.

Allerdings ist es nicht der vermeintliche Fremdgeher Peter, der Frankhauser derart sauer macht, sondern ihre Wut richtet sich an all die „Drecksmenschen“ im Netz. Jenny sei mal wieder schockiert, wie ekelhaft Menschen sein können, heißt es in ihrer Instagram-Story. Sie schreibt: „Ich habe in den letzten Tagen so viel Schlimmes gelesen, gehört und gesehen. So viele Menschen, die sich über meine Mutter lustig gemacht haben oder ihr wünschen, dass es ihr schlecht geht“. Ein solches Verhalten ist für die Schwester von Daniela Katzenberger (36) völlig unverständlich und sie ist stinksauer: „Ich bin ehrlich, ich muss mich zusammenreißen, diese Drecksmenschen nicht aufs übelste zu beleidigen“.

Peter Klein soll seine Frau in Australien mit Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen haben

Während Peter Klein als Dschungel-Begleitung von Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) mit nach Australien gereist ist, verkündet seine Frau plötzlich aus Deutschland, dass ihr Mann sie betrogen habe. Die Affäre des 63-Jährigen soll Schauspielerin Yvonne Woelke (41) sein, die ebenfalls als Dschungel-Begleitung von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) das Versace-Hotel in Australien genossen hat. Obwohl beide die Vorwürfe abstreiten, setzt Iris noch einen drauf und offenbart gegenüber Bild: Peter und Yvonne stehen sogar schon länger in Kontakt.

Es ist der Dschungelcamp-Skandal hinter den Kulissen und Iris Klein verdichtet die Gerüchte um ein Ehe-Aus, als sie via Instagram ihre gepackten Sachen zeigt. Jenny Frankhausers Mutter gehe es gar nicht gut, schreibt die Influencerin in ihrer Story und hat den Hatern im Netz nur eines zu sagen: „Ich wünsche diesen Würstchen, dass sie endlich glücklich mit sich selbst und/oder ihrem Leben werden. Denn wer so extrem bösartig, missgünstig ist und darüber lacht, wenn jemand so am Boden liegt, kann das nicht sein“.