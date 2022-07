„Komplett geheult eben“: Jenny Frankhauser klagt über Schwangerschaftsstreifen

Jenny Frankhauser fragt ihre Fans um Rat © Instagram/Jenny Frankhauser

In wenigen Wochen wird Jenny Frankhauser ihr erstes Kind zur Welt bringen. So kurz vor der Geburt fahren die Emotionen der werdenden Mutter Achterbahn: Schwangerschaftsstreifen auf ihrer Brust brachten Jenny zuletzt sogar zum Weinen.

Ludwigshafen am Rhein – Für Jenny Frankhauser (29) wird es langsam ernst! Die Schwester von Kult-Blondine Daniela Katzenberger (35) wird demnächst ihr erstes Kind zur Welt bringen. Doch die letzten Schwangerschaftswochen sind für die Dschungelcamp-Siegerin aus 2018 sicherlich nicht leicht: Zu den körperlichen Beschwerden wie geschwollene Füße und Müdigkeit kommt auch die emotionale Belastung, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Und manchmal kommt auch beides auf einmal!

Wie Jenny Frankhauser zuletzt in einer Instagram-Story verriet, entwickelte sie kurz vor der Geburt Schwangerschaftsstreifen an Brust und Bauch — und das trotz täglichem Eincremen. Bei der werdenden Mutter sorgte das verständlicherweise für einen kurzen Heulkrampf. Doch dank der liebevollen Nachrichten ihrer Follower gelang es Jenny, sich ziemlich schnell wieder auf dem emotionalen Tief zu befreien.

Jenny Frankhauser kann sich voll und ganz auf ihre Instagram-Follower verlassen!

In ihrer Instagram-Story postete Jenny Frankhauser ein Bild, dass die beginnenden Schwangerschaftsstreifen auf ihren Brüsten zeigt. Dazu schrieb sie: „Ok…einfach komplett geheult eben. Jetzt fangen auch meine Brüste an zu reißen. Ich öle seit Tag 1 übertrieben ein, morgens und abends. Hat wohl nichts gebracht. Wer hatte das auch und was hat geholfen?“ Doch die Verzweiflung währt nicht lang: Von ihren Followern wird der Reality-Star mit aufmunternden Nachrichten überhäuft, die ihre körperlichen Veränderungen nur noch halb so schlimm erscheinen lassen.

„Sei nicht traurig“, schreibt beispielsweise eine Userin, „du hast ein kleines Wunder in dir! Du trägst ein Leben unter deinem Herzen. […] Du bist eine wunderschöne Frau! Und bleibst das auch mit deinen Dehnungsstreifen.“ Andere Fans raten Jenny dazu, auf die Spuren ihrer Schwangerschaft stolz zu sein — immerhin wird sie so immer wieder daran erinnert, dass sie ihr Kind neun Monate lang in sich wachsen ließ. Am Ende scheinen die vielen ermutigenden Messages bei der Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin Wirkung zu zeigen. „Ihr habt so Recht“, schreibt Jenny in einer abschließenden Story, „ist wohl einfach der erste Schock gewesen oder so. Danke für so viele liebe Nachrichten dazu.“