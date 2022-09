„90 Kilo geknackt“: Jenny Frankhauser gibt ein Schwangerschafts-Update

Jenny Frankhausers Baby ist in etwa so groß wie eine Wassermelone © Instagram/jenny_frankhauser

Reality-TV-Star Jenny Frankhauser steht kurz davor, zum ersten Mal Mutter zu werden. Auf Instagram teilt sie nun ein Gewichts-Update mit ihren Fans.

Jenny Frankhauser (30) kann es kaum mehr erwarten, ihr Baby endlich auf der Welt zu begrüßen. Die Influencerin und ihr Partner Steffen werden Eltern eines kleinen Sohnes, der Namen Damian tragen wird. Auf Instagram postet die künftige Mama regelmäßig über ihre Schwangerschaft und versorgt ihre rund 687.000 Follower mit aktuellen Informationen. Nun begeistert sie die Fans mit einem brandneuen Update.

Wie Jenny in dem Beitrag verrät, hat sie mittlerweile die 37. Schwangerschaftswoche erreicht und 21,5 Kilo zugenommen. Damit hat sie die 90-Kilo-Marke geknackt. Tatsächlich ist der Bauch der Reality-TV-Darstellerin kugelrund und voluminös, wie auf den dazugehörigen Fotos zu erkennen ist. „Größe der Wassermelone erreicht“, scherzt Jenny. Auch ihr Baby entwickelt sich prächtig. 3000 Gramm wiegt ihr kleiner Spatz mittlerweile schon, bei einer Größe von 49 Zentimetern. „Alles perfekt entwickelt“, freut sich die Schwester von Daniela Katzenberger (35).

Die Schwangerschaft hat allerdings Spuren bei Jenny hinterlassen. „Ich habe lila Risse und Dehnungsstreifen, die nun zu mir gehören“, offenbart sie. Damit macht die Ex-Dschungelkönigin deutlich, dass für sie einzig und allein die Gesundheit ihres Babys zählt. Und genauso soll es schließlich sein!

Hochschwangere Jenny Frankhauser klagt über Energielosigkeit

Allerdings hat Jenny derzeit mit Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen. Wegen Übelkeit und Sodbrennen könne sie kaum schlafen. Außerdem fühle sie sich extrem schlapp und müde. „Meine Energie lässt gerade stark nach. Bin schnell außer Puste und möchte am liebsten nur im Bett liegen. Aber schlafen kann ich ja eh nicht. Bewegungen fallen mir immer schwerer“, berichtet sie.

Trotz allem überwiegt natürlich die Vorfreude auf ihren kleinen Prinzen. „Die Schwangerschaft verging gefühlt wie im Flug und verlief im Großen und Ganzen komplikationslos und schön. Bin so glücklich und dankbar darüber“, betont Jenny. Ihren Post schließt die Blondine mit einer süßen Liebeserklärung an Damian: „Wir freuen uns so sehr auf dich, kleiner Schatz! Wir lieben dich unendlich und können es gar nicht mehr abwarten, dich kennenzulernen.“