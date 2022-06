„Mein Bauch wächst und wächst“: Jenny Frankhauser hat während Schwangerschaft bisher 11,5 Kilo zugenommen

Ihr Bauch wird immer runder: Reality-Star Jenny Frankhauser teilt auf Instagram ein Update zu ihrer Schwangerschaft.

Langsam rückt der Geburtstermin immer näher! Mittlerweile befindet sich Jenny Frankhauser (29) bereits in der 25. Schwangerschaftswoche. Dass sie im siebten Monat angekommen ist, macht sich auch an ihrem Gewicht bemerkbar: Wie die Reality-TV-Teilnehmerin auf Instagram verrät, hat sie bereits stolze 11,5 Kilo zugenommen.

„Mein Bauch wächst und wächst, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es der Kleine ist oder doch die Burger, die ich mir ständig reinschaufle“, gesteht sie in einem aktuellen Post. Jennys Appetit sei vor allem morgens „riesig“. Scherzhaft merkt die Influencerin an: „Bald kann ich mich komplett rollen.“ Noch vor einem Monat hatte sie nur acht Kilo auf die Waage gebracht.

Allerdings will sich Jenny vom Gedanken an ihre Figur nicht die Laune verderben lassen. „Über mein Gewicht mache ich mir jetzt erst mal gar keine Sorgen. Das bekomme ich nach der Schwangerschaft schon irgendwie wieder runter“, ist sie zuversichtlich.

Jenny Frankhauser klagt über Schwangerschaftsleiden

Ihre Baby-Pfunde bedeuten natürlich auch, dass der Alltag immer mehr zur Herausforderung wird. „Dinge wie aus dem Bett aufstehen, Schuhe anziehen oder rasieren werden immer schwieriger“, berichtet die künftige Mutter eines Sohnes. Auch die derzeitige Hitze mache ihr schwer zu schaffen. „Vor allem an den Beinen. Die geschwollenen Füße platzen gefühlt vor Wassereinlagerung und manchmal tun mir die Fersen so weh, dass ich nicht mal mehr stehen kann“, klagt Jenny den Usern ihr Leid. Darüber hinaus leide sie an schlimmen Rückenschmerzen.

Trotz allem überwiegt natürlich die Vorfreude auf ihren kleinen Prinzen, der auf den Namen Damian Andreas hören wird. „Meine Routine am Abend besteht darin, meinen Bauch und seine Bewegungen zu beobachten“, schildert die Halbschwester von Daniela Katzenberger (35). Nachts lasse sie Damian glücklicherweise immer gut schlafen. Aufstehen müsse sie nur, um auf die Toilette zu gehen. „So ein lieber Bub. Liebe ihn jetzt schon so unfassbar sehr“, schwärmt Jenny. Sie könne es kaum abwarten, ihren Schatz auf der Welt zu begrüßen.