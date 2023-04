„Bin immer noch fett“: Jenny Frankhauser leidet unter ihren Schwangerschaftskilos

Jenny Frankhauser ist unzufrieden mit ihrem Gewicht © Instagram: jenny_frankhauser

Jenny Frankhauser klagt auf Instagram über ihren After-Baby-Body. Die Pfunde purzeln der Reality-TV-Bekanntheit nicht schnell genug.

Kilo-Frust bei Jenny Frankhauser (30)! Die Influencerin brachte vor sieben Monaten ihren kleinen Sohn Damian zur Welt. Seitdem schweben sie und ihr Partner Steffen König im Baby-Glück. Alles könnte perfekt sein – wenn da nicht Jennys lästige Extra-Pfunde wären. Auf Instagram gesteht die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans nun, wie sehr sie unter dem zusätzlichen Gewicht leidet.

Eigentlich wollte die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) nur verschiedene Outfits mit ihren 754.000 Followern teilen, die diese mit einem Rabattcode bestellen können. Die Reaktion ihrer Community brachte Jenny jedoch dazu, ausführlich über ihren After-Baby-Body zu sprechen. „Ich sehe gerade schon ganz viele Nachrichten, wie krass ich abgenommen habe und wie dünn ich schon bin. Nee, bin ich nicht!“, betonte die Blondine.

Jenny Frankhauser ist ein „Stressfresser“

Ihr „Schwangerschaftsbauch“ sei noch immer deutlich zu sehen. „Ich sehe aus wie fünfter Monat. Das ist wirklich wahr. Und das geht auch nicht zurück“, berichtete Jenny frustriert. Vermutlich sehe man ihr das Gewicht nicht an, weil sie ihren Bauch „gut kaschiere“.

Die Ex-Dschungelkönigin will ihren Fans allerdings nichts vormachen und postete ein Foto ihres gewölbten Bauches. „Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber ich bin halt sieben Monate nach der Geburt immer noch fett“, klagte sie. Den Grund dafür sieht Jenny in ihrem Essverhalten: Sie sei ein klarer „Stressfresser“. Je mehr sie zu tun habe, desto mehr Heißhunger habe sie.

Um sich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen, sagt die Tochter von Iris Klein (55) ihren Babypfunde den Kampf an. In den folgenden Storys zeigte sich Jenny beim schweißtreibenden Workout. „Mittagspause von Baby ausgenutzt“, schrieb sie dazu. „Bin stolz auf mich.“ Bei so viel Motivation purzeln die Pfunde bestimmt wie im Flug!