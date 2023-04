„Tierische Angst“: Jenny Frankhausers Sohn hustet verdächtig

Jenny Frankhauser macht sich große Sorgen um ihren Sohn Damian Andreas. Der kleine Junge hustet seit kurzem verdächtig stark.

Ludwigshafen am Rhein – Es ist die Horrorvorstellung aller Eltern: Plötzlich ist das Kind krank und der Besuch beim Kinderarzt wird unausweichlich. Auch Jenny Frankhauser (30) ist derzeit in großer Sorge um ihren Sohn Damian Andreas. Das sieben Monate alte Baby hustet seit einiger Zeit stark und scheint außerdem im Schlaf nach Luft zu schnappen. Ihren Fans in den sozialen Netzwerken erzählte Jenny jetzt von der Angst um ihren kleinen Jungen. Schnell äußerten zahlreiche Follower die Vermutung, dass es sich bei Damians mysteriöser Erkrankung um Pseudokrupp handeln könnte.

In einer aktuellen Instagram-Story berichtete Jenny Frankhauser von den Symptomen ihres Sohnes. Der trockene Husten und das darauffolgende Röcheln bereiten der Reality-Berühmtheit „tierische Angst“, wie sie der Netzgemeinde besorgt erklärt. Auf den Hinweis ihrer Fans, dass es sich bei Damians Krankheit möglicherweise um Pseudokrupp handelt, schreibt Jenny: „Das hatte ich auch vermutet.“ Sie selbst habe als kleines Kind einst unter der Entzündung der oberen Atemwege gelitten, weshalb ihre Mutter Iris Klein (55) den Kopf ihrer Tochter kurzzeitig in die Gefriertruhe gehalten habe. Bekanntermaßen hilft kalte Luft bei Pseudokrupp und auch einige Follower hatten Jenny dazu geraten, sich mit Damian während eines Hustenanfalls vor den Kühlschrank zu stellen.

Jenny Frankhausers Kinderärzte sind nicht sicher, ob es sich um Pseudokrupp handelt

Obwohl zahlreiche Anzeichen darauf hindeuten, dass der kleine Damian Andreas an Pseudokrupp erkrankt ist, konnten seine Ärzte diese Annahme laut Jenny Frankhauser noch nicht bestätigen. Ungewöhnlich sei nämlich, dass das Baby nur einmal pro Nacht Hustenanfälle habe. Außerdem habe der Kinderarzt beim Abhören nichts Auffälliges feststellen können. Seine Diagnose lautete: Vielleicht ein bisschen zu viel trockene Luft, ansonsten alles normal.

Trotzdem ist Jenny Frankhauser froh darüber, dass ihr Sohn medizinisch durchgecheckt wurde. „Lieber ein Mal zu viel gucken als zu wenig“, findet die junge Mutter. Deshalb wird sie wohl auch erneut den Gang in die Praxis antreten, sollten sich die Symptome in nächster Zeit nicht bessern.