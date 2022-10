Jenny Frankhauser sendet Grüße mit Sohn aus dem Wochenbett

Jenny Frankhausers Sohn ist da! © Instagram/Jenny Frankhauser

Endlich ist Jenny Frankhausers Baby da - die Ex-Dschungelkönigin könnte nicht glücklicher sein. Auf Instagram gibt sie nun Einblicke in die ersten Tage ihres Sohnes.

Jenny Frankhauser (30) schwebt auf Wolke sieben! Vor wenigen Tagen verkündete die Influencerin auf Instagram die Geburt ihres ersten Kindes. Seitdem steht das Leben des Reality-TV-Stars Kopf. Auf Jennys Account ist es dagegen ruhig geworden – aus gutem Grund. Die frischgebackene Mama will schließlich in aller Ruhe die Zeit mit ihrer kleinen Familie genießen. Zusammen mit ihrem Verlobten Steffen König kümmert sie sich um ihren gemeinsamen Sohn Damian.

Nun gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen von der Ex-Dschungelkönigin. Mit ihren über 700.000 Followern teilte Jenny eine Reihe von Fotos, die intime Einblicke in die ersten Tage mit Damian geben. Auf einem Foto liegt die Pfälzerin im Krankenhausbett und genießt die Kuschelzeit mit ihrem Baby. Eine weitere Aufnahme zeigt Papa Steffen mit dem kleinen Prinzen. In einer süßen Nahaufnahme ist außerdem Damians untere Gesichtshälfte zu sehen und wie er friedlich im Bettchen schläft.

Jenny Frankhauser schwärmt von ihrem „zuckersüßen Engelchen Damian“

„Liebe Grüße aus dem Wochenbett von der glücklichsten Familie des ganzen Universums!“, schrieb Jenny zu der Fotoreihe. „Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche zur Geburt unseres Sohnes. Uns geht es sehr gut, wir melden uns in ein paar Tagen und genießen unsere Kennenlernzeit mit unserem zuckersüßen Engelchen Damian in vollen Zügen.“ Mit Hashtags wie „unendlich glücklich“ und „dankbar“ machte die Blondine deutlich, wie sehr sie in ihrer neuen Mamarolle aufgeht.

Kommentare gab es unter anderem von Jennys Mutter Iris Klein (55). Die TV-Bekanntheit hinterließ eine ganze Reihe von Herz-Emojis neben dem Post ihrer Tochter. Außerdem verriet sie, dass sie bald nach Deutschland reist, um ihren kleinen Enkelsohn kennenzulernen. „Prince Charming“-Star Lars Tönsfeuerborn (32) wiederum schickte verspätete Glückwünsche an das Paar und wünschte „alles Gute“. Auch Tattoo-Model Julia Jasmin Rühle alias JJ (35) gratulierte mit einer süßen Botschaft: „Ich wünsche euch nur das Beste der ganzen Erdkugel.“

Selbst Jennys Halbschwester Daniela Katzenberger (36) hatte Glückwünsche veröffentlicht. In ihrer Story teilte die stolze Tante vor einigen Tagen Jennys Baby-Post und verkündete: „Willkommen, kleiner Prinz.“ Worte, über die sich ihre Schwester sicher gefreut hat!