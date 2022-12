Jenny Frankhausers Sohn Damian bekommt mit 10 Wochen schon erste Zähne

Teilen

Eigentlich dachte Jenny Frankhauser, dass sie noch ein bisschen Zeit hat, bevor ihr Sohn mit dem Zahnen beginnt. Doch schon mit zehn Wochen zeigen sich bei Damian die ersten kleinen Beißer. (Fotomontage) © Instagram/Jenny Frankhauser

Eigentlich dachte Jenny Frankhauser, dass sie noch ein bisschen Zeit hat, bevor ihr Sohn mit dem Zahnen beginnt. Doch schon mit zehn Wochen zeigen sich bei Damian die ersten kleinen Beißer.

Ludwigshafen am Rhein – Vor etwa zweieinhalb Monaten brachte Jenny Frankhauser (30) ihr erstes Kind zur Welt. Der kleine Damian Andreas ist der ganze Stolz seiner Mutter und in typischer Influencer-Manier hält Jenny ihre Follower in den sozialen Netzwerken über alle Neuigkeiten ihren Nachwuchs betreffend auf dem Laufenden. Zuletzt erwartete die frisch gebackene Mama jedoch eine Überraschung in der Wiege: Obwohl Damian erst zehn Wochen alt ist, scheint er schon jetzt mit dem Zahnen zu beginnen! In ihren Instagram-Storys erzählt Jenny Frankhauser von der ungewöhnlich frühen Entwicklung ihres Babys.

„Ich habe von 3:00 bis 4:30 Uhr 21 Mal den Schnuller wieder reinmachen müssen. Er bekommt einfach echt schon Zähne“, schreibt die einstige Dschungelkönigin in einer Story auf ihrem offiziellen Account, „ich denke das liegt auch daran, dass er, solange er den Schnuller drin hat, ein bisschen von den Schmerzen abgelenkt ist.“ In dem dazugehörigen Clip erzählt Jenny weiter, dass sie tatsächlich schon die ersten Anzeichen der kommenden Beißer bei ihrem kleinen Sohn entdecken kann. Eigentlich beginnen die meisten Kinder mit dem Zahnen erst im Alter von sechs bis acht Monaten. Damian dagegen ist dem Großteil seiner Altersgenossen weit voraus.

Jenny Frankhauser graut es vor der Phase des Zahndurchbruchs bei Baby Damian

Um festzustellen, ob es sich bei Damians Schmerzen auch wirklich um die ersten Zähne handelt, hat Jenny Frankhauser sicherheitshalber ihre Hebamme zur Hilfe gerufen. Sie beschreibt in ihrer Instagram-Story weiter: „Am Zahnfleisch ist es, meine ich, nicht gerötet — man sieht es sehr schlecht. Ich weiß auch nicht, wie man da den Mund aufkriegt. Auf jeden Fall warte ich jetzt, bis die Hebamme kommt, bevor ich irgendwas mache. Aber als er geweint hat, habe ich ihn schnell von oben knipsen können.“

Und offenbar konnte die Realität-Darstellerin bereits die ersten Anzeichen der Baby-Zähne erkennen: „Es sieht aus, als würden die rauskommen. Das ist total krass!“ Dass der kleine Damian schon jetzt mit dem Zahnen beginnt, ist wohl eher eine bittersüße Überraschung — immerhin ist der Durchbruch der Milchzähne oft mit nicht unerheblichen Schmerzen für die Kleinen verbunden. „Jetzt haben wir endlich das mit dem Bauchweh einigermaßen in den Griff bekommen und jetzt fängt die nächste schlimme Phase an“, resümiert Jenny ein wenig amüsiert.