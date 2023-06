„Herz in tausend Teile gebrochen“: Jenny Frankhausers Sohn muss mit hohem Fieber ins Krankenhaus

Jenny Frankhauser teilt ihren Mama-Alltag mit ihren Fans bei Instagram – auch die dunklen Zeiten. © Screemshot/Instagram/jenny_frankhauser

Jenny Frankhauser ist in großer Sorge um ihren Sohn. Der kleine Damian musste mit über 40 Grad Fieber ins Krankenhaus.

Ludwigshafen am Rhein – Es scheint fast so, als gerate Jenny Frankhauser (30) in letzter Zeit vom Regen in die Traufe. Bereits während ihrer Schwangerschaft im vergangenen Jahr musste die Influencerin sich immer wieder mit neuen Ärgernissen herumplagen. Seit ihr kleiner Sohn Damian Andreas auf der Welt ist, betont die Schwester von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger (36) zwar immer wieder, wie glücklich sie als Mutter sei. Doch wer ihren Instagram-Account verfolgt, der weiß, dass Jenny sich in regelmäßigen Abständen große Sorgen um ihren Jungen macht.

Kurz nach seiner Geburt litt der kleine Damian immer wieder unter Bauchschmerzen und musste deshalb sogar ärztlich behandelt werden. Kurze Zeit später begann der Säugling bereits mit dem Zahnen — eher außergewöhnlich für ein so kleines Kind. Selbstverständlich zehrte der Dauerstress auch an den Nerven der Neu-Mama. Denn Eltern wissen: Sorgen um das eigene Kind sind nur schwer zu ertragen.

Jenny Frankhauser musste schon wieder mit dem kleinen Damian ins Krankenhaus

In einer aktuellen Instagram-Story teilte Jenny Frankhauser ihren Followern jetzt mit, weshalb sie zuletzt nur sporadisch auf Social Media in Erscheinung trat: Der kleine Damian ist erneut schwer erkrankt. Auf einem Foto zeigt Jenny das Fieberthermometer ihres Babys, das eine Temperatur von 40,6 Grad anzeigt — viel zu hoch! Selbstverständlich ist die 30-Jährige deshalb nur auf eines fokussiert: Ihren Jungen wieder gesund zu bekommen.

„Sorry, dass es hier so ruhig war“, schreibt Jenny Frankhauser in ihrer Story, „mein Herz ist heute in tausend Teile gebrochen. Haben den halben Tag im Krankenhaus verbracht. Damian geht es gar nicht gut. Melde mich die Tage.“ Was genau dem Kleinen fehlt, verriet seine besorgte Mutter nicht. Bleibt zu hoffen, dass Damian schon bald wieder fit ist!