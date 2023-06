Jenny Frankhauser muss mit ihrem Sohn Damian in die Klinik

Jenny Frankhauser genießt ihr Mamaglück in vollen Zügen – doch der kleine Damian bereitete der einstigen Dschungelkönigin nun mit erhöhter Temperatur Sorgen © Instagram / jenny_frankhauser & Instagram / jenny_frankhauser

Noch vor wenigen Tagen zeigte sich Jenny Frankhauser gut gelaunt mit ihrem Baby am Strand. Nun musste sie ihren Sohn ins Krankenhaus bringen.

Mallorca - Jenny Frankhauser (30) schwebt in großer Sorge: Ihr Baby muss im Krankenhaus behandelt werden. Die Influencerin macht kein Geheimnis daraus, dass Söhnchen Damian ihr größtes Glück im Leben ist. Im September durfte Jenny zusammen mit ihrem Partner Steffen König ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Auf Instagram erhalten ihre über 750.000 Follower seitdem regelmäßig Einblicke in ihren Mama-Alltag. Kürzlich teilte die Reality-TV-Darstellerin Highlights von ihrem Familienurlaub auf Mallorca und verriet, dass Damian seinen ersten Strandtag erlebte.

Derzeit ist Jenny allerdings gar nicht zum Lachen zumute. Der Grund: Damian hat hohes Fieber. In ihrer Instagram-Story postete die Schwester von Daniela Katzenberger (36) ein Foto, das ein Fieberthermometer zeigt. Darauf ist die erschreckend hohe Zahl 40,6 zu sehen. Bereits eine Temperatur über 39 Grad Celsius gilt als hohes Fieber. „Es war sogar schon bei 40,8“, schrieb die besorgte Mama daneben.

Jenny Frankhauser: „Mein Herz ist heute in tausend Teile gebrochen“

Ihrem kleinen Prinzen scheint es leider überhaupt nicht gut zu gehen. „Sorry, dass es heute so ruhig war. Mein Herz ist heute in tausend Teile gebrochen. Wir haben den halben Tag im Krankenhaus verbracht. Damian geht es gar nicht gut. Ich melde mich die Tage“, versprach die Ex-Dschungelkönigin. Bisher gibt es noch kein neues Update auf Jennys Instagram-Account. Sicher will sie derzeit einfach nur für ihren Sohn da sein und ihm während dieser schwierigen Zeit Trost spenden. Es bleibt zu hoffen, dass sich Damian schnell wieder erholt und die Klinik verlassen darf.

Was genau ihm fehlt, offenbarte die Tochter von Iris Klein (56) nicht. Möglicherweise hat sich der Kleine eine fiese Grippe im Urlaub eingefangen. Auch auf dem Instagram-Account von Jennys Partner Steffen gibt es noch kein Gesundheits-Update. Verwendete Quellen: Instagram / jenny_frankhauser