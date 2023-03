Jenny Frankhauser ist unglücklich über Gewichtszunahme

Teilen

Jenny Frankhauser ist unzufrieden mit ihrem Gewicht © Instagram: jenny_frankhauser

Wie sie auf Social Media erzählte, ist Jenny Frankhauser (30) mit ihrem Körper gerade gar nicht mehr zufrieden. Sie hat beschlossen, ein „After-Baby-Body-Projekt“ zu starten.

Der Stress der letzten Wochen hat ihr zugesetzt: Aus Frust sei sie in einen „Fresswahn“ verfallen, erzählte die Reality-TV- und Internet-Bekanntheit Jenny Frankhauser kürzlich ihren Followern in einer Instagram-Story. Gemeint ist wohl das Drama um den Rosenkrieg zwischen ihrer Mutter Iris Klein (55) und deren Noch-Ehemann Peter (55), das an den Nerven der gesamten Familie zehrt.

„Ich bin dicker als nach der Geburt. Stand heute wieder vor dem Spiegel und habe geweint,“ erzählte die Influencerin traurig und zeigte zum Vergleich Fotos, die sie vor und nach der Geburt zeigen. Wie gut, dass sie in ihrem Verlobten Steffen König (31) einen handwerklich begabten Menschen an ihrer Seite hat. Der hat nämlich einen Raum des Hauses zum Fitness-Studio umgebaut. Dort will das Paar nun regelmäßig trainieren.

Jenny Frankhauser: „So viele fühlen genau das, was ich sag“

Von ihren Fans hat sie nach eigenen Aussagen für ihre Story sehr viel Rückhalt bekommen. Viele Nachrichten hätten sie erreicht und bestätigt, dass viele Fans ihre Gefühle gut nachvollziehen können. Da trifft es sich gut, dass die Schwester von Daniela Katzenberger (36) für abnehmwillige Follower noch einen Rabattcode in petto hat. Die Ex-Dschungelkönigin will ab sofort nämlich nicht nur sportlich etwas für ihre Figur tun. Sie will auch auf eine gesunde Ernährung achten und wirbt im Rahmen ihres ganz persönlichen „After-Baby-Body-Projekts“ für Kochboxen.