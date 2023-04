Fans entdecken verdächtigen Ring: Jenny Frankhauser äußert sich zu den Verlobungsgerüchten

Wagt Jenny Frankhauser den nächsten Schritt mit ihrem Partner Steffen? Auf Instagram zeigte sich der Reality-Star mit einem verdächtigen Ring am Finger.

Hat Jenny Frankhauser (30) etwa „Ja“ gesagt? Die Influencerin ist seit Herbst 2019 mit ihrem Partner Steffen König zusammen. Im Oktober vergangenen Jahres veränderte sich das Leben der Turteltauben für immer: Ihr gemeinsamer Sohn Damian kam zur Welt. Seitdem konzentriert sich das Paar ganz auf seine Elternrolle. Auf Instagram gibt die Reality-TV-Darstellerin ihren 755.000 Followern regelmäßig einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Neu-Mama. Auch süße Pärchen-Schnappschüsse mit ihrem Steffen dürfen nicht fehlen.

Ein kurzes Video hat nun für großes Aufsehen im Netz gesorgt. Darauf steht das Paar vor einer Bergkulisse und schaut sich verliebt in die Augen. Anschließend kommt es zu einem romantischen Kuss. „Es sind keine Worte nötig!“, schrieb Jenny zu dem Clip. Die Fans hatten jedoch nur Augen für den Ring, den die Blondine an der rechten Hand trug, und vermuteten sofort eine Verlobung. „Da glänzt ein Ring am Finger. Herzlichen Glückwunsch“, schrieb eine Userin. Eine weitere schloss sich an: „Das wurde auch Zeit! Endlich ist da ein Ring am Finger.“

Jenny Frankhauser: Das sagt sie zu den Verlobungsgerüchten

Doch hat Jenny mit dem Post tatsächlich ihre Verlobung verkündet? In ihrer Instagram-Story klärt die Ex-Dschungelkönigin auf. „Wir waren an der Autobahnraststätte in der Toilette und dann… Spaß“, verkündete sie ironisch. Um die Gerüchte aus der Welt zu räumen, stellte die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) klar: „Wir sind (noch) nicht verlobt!“ Was nicht ist, kann aber bekanntlich noch werden. Möglicherweise überrascht Jenny ihre Fans also bald tatsächlich mit romantischen Neuigkeiten.

Eine Followerin merkte angesichts der überwältigenden Reaktion auf Jennys Video an: „Der Druck, nach den ganzen Gratulationskommentaren einen Antrag zu machen, ist ab jetzt auch üüüüüberhaupt nicht hoch.“ Es bleibt abzuwarten, wann ein echter Verlobungsklunker an Jennys Hand funkelt.

In ihrer Story verriet die Tochter von Iris Klein (55) außerdem, dass sie sich mit Baby Nummer zwei Zeit lassen will: „Das dauert noch.“ Ansonsten sei die Alltagslast einfach zu viel für das Paar. „Wir möchten, dass unser Damian schon etwas ‚selbstständiger‘ ist, zum Beispiel alleine isst oder so. Zwei so ganz kleine würden wir nicht schaffen“, erklärte Jenny.