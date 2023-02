Jenny Frankhauser verzückt Fans mit Unterwäsche-Foto

Jenny Frankhauser verzückt ihre Fans mit Unterwäsche-Foto © Instagram: jenny_frankhauser

Ihren Fans möchte sich Jenny Frankhauser gern so nah und realistisch wie möglich zeigen. Nun zeigt sie auf Instagram ihr strahlendes Lächeln – und viel Haut.

Influencerin Jenny Frankhauser (30) erregt mit einem neuen Foto, das sie auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat, wieder einmal die Aufmerksamkeit ihrer Follower. Das Bild zeigt Jenny in einem schwarzen BH, wie sie fröhlich in die Kamera lächelt. Dazu trägt sie ein schwarzes Oberteil, das lässig von ihrer Schulter rutscht und viel tätowierte Haut zeigt. Die flirtige Bildunterschrift dazu lautet: „I‘m 99% angel. But ohhhh, that 1% ...“.

Die Schwester von Daniela Katzenberger (36) möchte ihren Fans vor allem einen echten Einblick in ihren Mama-Alltag geben. Dazu gehört auch ihr After-Baby-Body, den sie auf freizügigeren Bildern wie diesem zeigt. Das Porträt ist als Anzeige markiert und weist auf die Seite der Fotografin Nancy hin, die das Foto geschossen hat. In ihre Hände hat Jenny Frankhauser schon viele Shootings gelegt und freut sich nach eigener Aussage immer sehr auf die Ergebnisse.

Nicht nur dem Partner gefällt der Unterwäsche-Look

Bei den Fans und Followern scheint das neue Foto größtenteils gut anzukommen. Innerhalb kurzer Zeit hat es schon über 17.000 Likes bekommen. Auch die Kommentare sind voller Komplimente. Allen voran schickt Jenny Partner Steffen König (31) ein Herzchenaugen-Emoji. Eine Userin schreibt: „Und vor allem bist du 1000% real. Und DAS liebe ich.“ Andere Nutzer schwärmen: „Wunderschön,“ „Du siehst wunderschön und sexy aus.“ oder „In jeder Frau steckt ein kleiner Teufel!“