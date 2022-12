„Er pinkelt soo viel“: Windeln von Jenny Frankhausers Baby Damian laufen immer aus

Jenny Frankhauser fühlt sich in ihrer neuen Rolle als Mutter pudelwohl. Doch Baby Damian macht auch ordentlich Arbeit, denn seine Windeln sind andauernd voll.

Ludwigshafen am Rhein – Jenny Frankhauser (30) schwebt derzeit auf Wolke Sieben. Die einstige Dschungelkönigin brachte vor wenigen Monaten ihr erstes Kind zur Welt und fühlt sich in ihrer neuen Rolle als Mutter sichtlich wohl. Auf Social Media hält Jenny ihre Follower über alle wichtigen News ihren Sohn Damian Andreas betreffend auf dem Laufenden. Dabei macht die Schwester von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger (36) auch vor den anstrengenden Themen des Elterndaseins nicht Halt. Zuletzt sprach Jenny beispielsweise über die anhaltenden gesundheitlichen Probleme ihres Babys.

Jenny Frankhauser fühlt sich in ihrer neuen Rolle als Mutter pudelwohl © Instagram/Jenny Frankhauser

Nachdem Damian wochenlang mit schlimmen Bauchschmerzen zu kämpfen hatte, begann der Kleine vor kurzem im Alter von erst zehn Wochen mit dem Zahnen. Und jetzt muss Neu-Mama Jenny Frankhauser bereits mit der nächsten Herausforderung umgehen. Denn offensichtlich scheinen normale Standard-Windeln für Klein-Damian bei weitem nicht ausreichend! Wie die 30-Jährige ihren Followern am Wochenende in den sozialen Netzwerken Instagram mitteilte, laufen die Pampers ihres Sohnes nämlich andauernd aus.

Jenny Frankhauser findet, dass ihr Sohn Damian überdurchschnittlich viel pinkelt

Auf Instagram erzählte Jenny Frankhauser ihren Fans vom enormen Windelverbrauch ihres Babys. „Er pinkelt sooo viel, was natürlich sehr gut ist, dass keine Windel das aushält! Ich muss ihn also nach spätestens jeder zweiten Flasche wickeln. Auch nachts! Also alle zwei Stunden“, schreibt die ehemalige „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“-Kandidaten in ihrer Story.

Im Clip berichtet die frisch gebackene Mama dann weiter: „Ich habe gerade gewickelt. Natürlich war die Windel wieder ausgelaufen. Ich frage mich ernsthaft, wie das gehen soll, wenn er mal durchschläft. Keine Windel hält sein Pipi!“ Die enormen Pinkelmassen ihres Kindes nimmt Jenny Frankhauser jedoch mit Humor — auch wenn sie dafür jede Nacht so einige Wickelaktionen in Kauf nehmen muss.