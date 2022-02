Haare ab bei Jessica Haller: Influencerin zeigt Fans ihren Longbob

Teilen

Jessi zeigt ihre Haartransformation © Instagram/Jessica Haller

Von der Rapunzel-Frisur zum trendigen Bob: Jessica Haller überrascht ihre Fans auf Instagram mit einer radikalen Rundumveränderung.

Schnipp, Schnapp, Haare ab! Jessica Haller (31) hat kurzen Prozess mit ihrer Wallemähne gemacht. Die Influencerin ist eigentlich berühmt-berüchtigt für ihre lange Haarpracht. Genau von dieser hat sie sich nun getrennt – und trägt jetzt Longbob. Das Ergebnis ihres Umstylings präsentierte sie ihren Fans auf Instagram.



„Das ist eine komplette Typveränderung. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so kurze Haare hatte“, berichtete die Ex-Bachelorette. Und wie gefällt Jessica das Ergebnis ihres Friseurtermins? „Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt gut finde, nicht gut finde“, gestand sie. „Auf jeden Fall fühle ich mich wohl, aber ich weiß noch nicht, wie lange.“ Auch die Follower sehen ihre neue Frisur gemischt: Eine knappe Mehrheit von 56 Prozent findet den Look „mega“, die restlichen 44 Prozent trauern dagegen Jessicas Mähne hinterher.



Jessica Haller: So reagierte ihr Ehemann Johannes auf die Rundumveränderung



Dass Jessica Haller nicht mehr mit ihren langen Haaren zufrieden war, hatte sie ihren Fans davor auf Instagram verraten. Besonders genervt war sie vom Farbunterschied in ihren Haaren, denn kein Friseur habe sie ihren Wünschen entsprechend gestylt. „Es nervt mich einfach!“, ärgerte sich die brünette Schönheit. Aus diesem Grund prophezeite sie ihren Followern: „Kann sein, dass ihr mich die nächsten Tage mit kurzen Haaren hier seht!“ Und genau das hat Jessica nun die Tat umgesetzt – obwohl sie kurze Haare eigenen Angaben zufolge eigentlich gar nicht mag.



In ihrer Story konnten die Fans dann live mitverfolgen, wie ihr Ehemann Johannes Haller (34) auf Jessicas neuen Look reagierte – nämlich erst mal gar nicht. „Ist was anders? Hast du ein anderes Kleid an? Du hast die Haare frisch, du hast dich hübsch gemacht und geschminkt“, rätselte der Reality-Star, als er seiner Liebsten gegenüberstand. Diese konnte es gar nicht fassen: „Sag mal, ist das dein Ernst?“ Erst dann fiel es Johannes wie Schuppen aus den Augen: „Deine Haare sind ja kürzer!“ Eine witzige Situation, von der jede Frau wohl ein Lied singen kann…