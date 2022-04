„Mein Mamiherz blutet“: Jessica Haller total fertig, weil Hailey überall von Mücken gestochen wurde

Jessica Haller hat auf Ibiza mit Mosquitos zu kämpfen. © Screenshot Instagram/Jessica Haller

Auf Ibiza hat Jessica Haller gerade mit lästigen Mücken zu tun. Besonders ihre Tochter wurde nachts zerstochen. Das setzt der Mami zu.

Ibiza - Während in Deutschland gerade wieder der Winter zurückkehrt, scheint in Ibiza die Sonne bei frühlingshaften Temperaturen. Das Wetter genießen auch Jessica Haller (31) und ihre Familie, die auf der Urlaubsinsel gerade erst in ein neues Haus gezogen sind. Doch mit den höheren Temperaturen kehren auch die Mücken wieder zurück - und finden besonders Gefallen an Tochter Hailey.

Jessica Haller zeigt die kleine Hand ihrer inzwischen fast einjährigen Tochter Hailey-Su. Gleich an mehreren Fingern hat ihr Kind rote, geschwollene Beulen durch Mückenstiche. „Sie ist so zerstochen!“, schreibt die 31-Jährige zu ihrer Instagram-Story und fragt ihre Follower um Rat: „Habt ihr Tipps?“

„Sie ist sogar im Gesicht zerstochen“, erzählt Haller und macht ein trauriges Gesicht. „Mein Mamiherz blutet, sage ich euch. Es blutet“, so Haller und drückt ihre Tochter ganz doll an sich.

Johannes Haller kauft große Anti-Mosquito-Ausstattung

Bevor sich Jessica Haller aber alle Tipps ihrer Fans überhaupt durchlesen kann, eilt schon ihr Johannes zur Hilfe. Der stattete seine Familie direkt mit vier elektrischen Insektenfängern aus. Dazu gibt es mehreren Steckdosensteckern, die gegen die lästigen Fliegetierchen helfen sollen. „Wir sind jetzt, glaube ich, ausgestattet. Ich hoffe, dass Hailey nicht mehr zerstochen wird“, so die Mama.

Jessica Haller unterzog sich kürzlich auch einer Brust-OP. Die Schmerzen danach waren zwar stark, doch die TV-Bekanntheit erklärte, sie sei ja „kein Heulsuse" und zeigte sich schon kurz darauf wieder energiegeladen.